El SilverStorm vuelve a derrotar al Alcobendas

El SilverStorm El Salvador, a ser igual seis días después, se impuso en una nueva batalla contra Sanitas Alcobendas saldada de nuevo con victoria para los colegiales. Se sabía, desde antes de emprender el camino hacia la Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes, que SilverStorm El Salvador no lo iba a tener nada fácil. Por el rival, por lo apretado de la tabla clasificatoria, y por la victoria del pasado domingo, que los pupilos de Tiki Inchausti ansiaban vengar en este encuentro.

el partido 25 Alcobendas Francisco Lemos, Santiago Ovejero, Jesús Collado, Matías Cabrera, Silviu Pingica, Guillermo Rado, Glen Rolls, Adam Newton; Facundo Munilla, Alejandro Lázaro, Mauricio Londoño, Ángel López, Jacobo Martín, Arturo Íñiguez y Pedro Martín. También jugaron Federico Ángel, Flavio Dacosta y Thierry Feuteu.

29 SilverStorm Leandro Wozniak, Max Vega, Andrés Alvarado, Matt Foulds, Michael Walker-Fitton, Gerardo de la Llana, Gonzalo Núñez, Joe Mamea; Juan Ramos, Hansie Graaff, Alberto Díaz, Tom Pearce, Johny Carter, Alejandro Sánchez de la Rosa y Jaime Mata. También jugaron: Fernando G. Altés, Antoine Sánchez y Jean Yves Zebango. Marcador 0-3 (min. 2) Golpe de castigo de Hansie Graaff. 0-6 (min. 13) Golpe de castigo de Hansie Graaff. 3-6 (min. 15) Golpe de castigo de Ángel López. 6-6 (min. 22) Golpe de castigo de Ángel López. 13-6 (min. 44) Ensayo de Ángel López que transforma él mismo. 13-9 (min. 48) Golpe de castigo de Hansie Graaff. 13-12 (min. 53) Golpe de castigo de Hansie Graaff. 13-19 (min. 64) Ensayo de Gonzalo Núñez que transforma Hansie Graaff. 18-19 (min. 69) Ensayo de Santiago Ovejero. 18-26 (min. 75) Ensayo de Max Vega que transforma Hansie Graaff. 18-29 (min. 78) Drop de Hansie Graaff. 25-29 (min. 80) Ensayo de Pedro Martín que transforma Ángel López. Árbitro Castro (comité asturiano). Mostró tarjeta amarilla a Santiago Ovejero y a Guillermo Rado por Sanitas Alcobendas y a Gonzalo Núñez por SilverStorm El Salvador.

El partido se pareció poco al choque copero, aunque no en cuanto a intensidad. Los colegiales cobraban ventaja en los diez primeros minutos, aprovechando las indisciplinas del conjunto madrileño, que un certero Graaff no perdonaba para poner el 0-6 en el marcador. Sin embargo, Sanitas Alcobendas no le perdió la cara al encuentro, y consiguió igualar el marcador pocos minutos después con otros dos castigos de Ángel Lopez, que situaban el 6-6 en el minuto 22, con el que a la postre se llegaría al descanso, gracias en gran parte a la gran defensa desplegada, una vez más, por SilverStorm El Salvador, que hizo estériles los ataques del equipo madrileño.

Sin embargo, una de las pocas brechas en la defensa chamiza se producía al poco de comenzar el segundo tiempo, cuando el propio Ángel López se abría hueco para llegar hasta la zona de marca blanquinegra, y ponía en ventaja a su equipo 13-6 al transformar su propio ensayo.

Pero ya hemos dicho en numerosas ocasiones que es muy difícil vencer a un equipo que nunca se rinde, y a ello se aplicaron los hombres de Juan Carlos Pérez. Graaff pasaría otros dos golpes tras el ensayo granate, situando el 13-12 en el marcador apenas sobrepasado el minuto 50, con lo que todo quedaba en manos del talento desplegado durante la temporada por los colegiales.

La delantera blanquinegra volvió a rendir como acostumbra, y dominó en las fases estáticas a Sanitas Alcobendas. Una jugada acostumbrada ya, con una peligrosísima salida de 8 de Joe Mamea, daría pie al primer ensayo colegial, obra de Gonzalo Núñez, con el que SilverStorm El Salvador se ponía por delante en el marcador, 13-19, en el minuto 64.

Los de Inchausti no se iban a rendir fácilmente, como bien cabía suponer, y recortarían distancias en el minuto 69 gracias a un ensayo de Ovejero que no pasaba entre palos (18-19). Pero la delantera colegial seguía rindiendo a un altísimo nivel, y tras un maul conquistaron la zona de marca de Sanitas Alcobendas, con un ensayo firmado por Max Vega que con los dos extra de Graaff situaba un cómodo 18-26 para los vallisoletanos en el minuto 75.

En los últimos minutos del encuentro los madrileños trataban de situarse lo más cerca posible de SilverStorm El Salvador, pero los de Juan Carlos Pérez acabaron rompiendo el encuentro con un espectacular drop de Hansie Graaff desde más de 40 metros que situaba el 18-29 en el electrónico, y aseguraba la victoria para el bando vallisoletano.

Sería en la última acción del partido cuando los madrileños conseguían arañar un punto bonus, gracias a un ensayo de Pedro Martín que pasaba Ángel López entre palos, pero lo más importante es que los 4 puntos estaban ya en el zurrón de los de Juan Carlos Pérez, que con esta victoria se sitúan a sólo 3 puntos en la tabla de Sanitas Alcobendas, y se proclaman campeones de invierno, una vez cerrada de forma definitiva la primera vuelta de la División de Honor.

«Hemos sabido dominar en el segundo tiempo gracias al buen trabajo de nuestra delantera, tanto en maul como en melé, aunque en los primeros 40 minutos debíamos haber sido aún más intensos, ya que nos hemos relajado un poco al vernos 0-6. Pero estamos muy contentos por haber sido capaces de imponernos en un encuentro tan duro y disputado», afirmaba tras el encuentro el técnico de SilverStorm El Salvador Juan Carlos Pérez.