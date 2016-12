Elisa Castro: «Me gustaría salir al extranjero y probar otro rugby»

El año 2016 no se le olvidará a Elisa Castro Camarero (Valladolid, 1997). La joven apertura del Autoconsa El Salvador ha sido llamada a la concentración que la selección española absoluta de rugby XV celebra el próximo mes de enero, del 8 al 15, en tierras alicantinas. Estudiante de enología en Palencia, entra así en la órbita de un combinado nacional que está clasificado para el próximo Mundial femenino.

–¿Cuántos años lleva jugando al rugby?

–Lo hago desde los doce.

–¿En el mismo equipo?

–Siempre en El Salvador.

–¿En qué consiste la convocatoria de la selección absoluta?

–Se trata de una concentración que dura una semana y termina con la disputa de un encuentro amistoso frente a la selección de Gales. Acude un bloque de jugadoras ya habituales en la selección y un grupo de novedades –son seis con Elisa Castro– por las que se apuesta en esta concentración.

–¿Qué opciones reales tiene Elisa Castro de acudir al Mundial?

–Hay que trabajar y esforzarse mucho para conseguirlo. Toca pelearlo, pero está muy complicada la posibilidad de acudir al Mundial de Irlanda. Pero también dicen que no hay nada imposible.

–¿Qué tipo de apertura es?

–Me gusta crear y generar juego para el equipo, hacer jugar a la gente. El juego con el pie, la verdad, no lo utilizo mucho.

–¿Todavía ven raro por ahí que una chica pueda ser jugadora de rugby?

–En Valladolid no tanto, pues la gente tiene asumido que las chicas pueden perfectamente jugar al rugby.

–Mucha gente no sabe que las Leonas (selección femenina) están en el ‘ranking’ mundial más alto que los Leones.

–En el caso de los chicos resulta mucho más complicado, pues existe un número importante de potencias en este deporte.

–¿Qué le aporta el rugby?

–Muchas amigas y compañeras. Me gusta la filosofía como deporte que tiene el rugby. Ha practicado varios en mi vida, pero ninguno me ha llenado tanto como este. Por eso, al final me quedé con él.

–¿Y jugar con las ‘Chamichicas’?

–Vaya pregunta... Jugar en el equipo de mi ciudad, con mis amigas, con mis hermanas, es lo mejor que me puede ocurrir.

–¿Qué objetivos se marca como jugadora?

–Mi meta era llegar a la selección española absoluta. Lo deseaba con todas mi fuerzas, pero sobre todo me marco el objetivo de ser mucho mejor jugadora en el campo de lo que soy ahora.

–¿Baraja la posibilidad de salir al extranjero? Ya hay jugadoras españolas que han acudido a participar en competiciones en otros países en los que el rugby femenino se vive de otra forma.

–Me gustaría salir fuera, vivir esa experiencia, hacer un año de Erasmus y probar un rugby diferente en otro país.

–Me imagino que, además de las sesiones en el campo con el grupo, realiza un importante trabajo de gimnasio.

–Ahora, en vacaciones, voy una hora al día al gimnasio, al que hay que sumar hora y media de entrenamiento con mis compañeras.