Alfonso Ocaña, refuerzo para la tres cuartos de SilverStorm El Salvador

La plantilla de SilverStorm El Salvador vuelve a estar completa. Si semanas atrás los aficionados chamizos se llevaban un disgusto con la grave lesión de Pelayo Ramos en la rodilla, hoy es un día para todo lo contrario, puesto que la baja del joven medio melé ya tiene reemplazo en el plantel dirigido por Juan Carlos Pérez.

El elegido para este ‘medical joker’ por parte de SilverStorm El Salvador es otro hombre de la casa, Alfonso Ocaña. Si bien su posición más habitual es la de apertura, Ocaña puede desempeñar varios roles dentro de la línea de tres cuartos, jugando también en la posición para la que ahora le requiere SilverStorm El Salvador, e incluso cuenta con experiencia como centro.

Conocido en los últimos tiempos por su faceta musical, ya que es parte junto con varios ex jugadores blanquinegros de la banda de rock The Jam’Ones, Ocaña no ha dejado el rugby de lado desde su retirada del primer nivel de la competición, ya que ha disputado las últimas temporadas con el equipo de SilverStorm El Salvador Regional, y ha pasado las últimas semanas entrenando con el grupo dirigido por Juan Carlos Pérez.

Alfonso afirmaba que «tuve que dejar el primer equipo prematuramente, pero ahora me encuentro en disposición de ayudar. Entre haber vuelto a la rutina de los entrenamientos y la música mi vida ha dado un vuelco en los últimos tiempos».

Por su parte Juan Carlos Pérez se refería a la nueva incorporación colegial afirmando que «su experiencia y ascendencia en el grupo será muy importante, como ya estamos viendo en los entrenamientos». El entrenador blanquinegro cree que no tendrá ningún problema en acoplarse a los automatismos del equipo ya que «los chicos le conocen bien, pues lleva meses entrenando con ellos y hace mucho grupo».

El jugador, formado en todas las etapas de la cantera del Club, ha tenido experiencia también en varios equipos de Francia y Argentina, si bien la mayor parte de su carrera se ha desempeñado como colegial. En la firma del acuerdo, que ha tenido lugar en la Cafetería Alisson, patrocinador del club, el presidente Juan Carlos Martín ‘Hansen’ coincidía con las palabras del entrenador, afirmando que «Alfonso puede ayudar al equipo ahora que Pelayo está recuperándose, y creemos que la mejor baza para cubrir este tipo de bajas son hombres de la casa como él».

Ocaña pasa así a disputar una segunda etapa con el primer equipo colegial, y estará a disposición de ser convocado por Juan Carlos Pérez ya para el próximo encuentro de División de Honor ante el FC Barcelona, que se disputará en los campos de Pepe Rojo el próximo 8 de enero.