En el fin de semana más complicado de 2017, Maverick Viñales sacó petróleo en una carrera loca. Viñales remontó desde el décimo puesto hasta una tercera posición que le permite mantenerse muy vivo en la pelea por el título.

-Un podio íntegramente español en memoria de Ángel Nieto...

Increíble, realmente muy especial. Ha sido difícil este fin de semana y poder dedicarle este podio ha sido increíble.

-¿Está contento con la carrera?

Contento tampoco, pero ha sido el fin de semana más difícil desde que estamos en Yamaha y hemos salvado los muebles. Y creo que hemos hecho una buena carrera porque luego en seco me he sentido muy bien, he ido cogiendo a los pilotos que tenía delante y me he sentido realmente cómodo girando en seco.

-¿Qué ha cambiado de ayer a hoy?

Hemos cambiado el set up y ha funcionado. Valentino ayer rodó rápido y hemos intentado copiar un poco el suyo y nos ha funcionado, así que creo que es la base a seguir, sobre todo para mañana en los entrenamientos que tenemos. Es importante retomar la confianza; mañana debemos intentar no hacer demasiadas pruebas y las pruebas que hagamos que mejoren...

-¿Lo había probado ya?

No, no, hemos ido completamente a ciegas pues realmente nos lo hemos jugado todo en la carrera y ha funcionado, al final creo que si no he hecho la vuelta rápida he estado cerca y tenía un buen ritmo en seco, me ha sorprendido viendo que la pista no estaba seca ciento por ciento hacer 57.0, 57.1 que era el mismo ritmo que en el FP4 con la pista en buenas condiciones.

-¿Cómo ha gestionado el cambio de moto?

Me hubiera gustado entrar una vuelta antes, pero con tanta gente delante realmente no podía pensar del todo bien. Pero creo que hemos acertado en el cambio de moto al cincuenta por ciento. Marc lo ha clavado y nosotros hemos entrado dos vueltas más tarde.

-¿Se escapa Marc en el campeonato?

Bueno, yo creo que no es una mala posición ya que si al final la carrera hubiera sido en agua hubiera sido más desastre y nos podían haber sacado más puntos, así que me voy contento, creo que el equipo también cogerá confianza otra vez y podremos sentirnos mejor.

-¿Cuando era más rápido en la carrera tenía las mismas sensaciones que al principio de la temporada?

Sí. Sobre todo porque los puntos fuertes de la Yamaha volvían a ser los mismos que al principio de la temporada y eso me ha relajado mucho y me ha hecho pilotar bien y yo creo que es importante tener en mente este fin de semana que hemos pasado para que no vuelva a ocurrir.

-¿Le ha agobiado mucho la situación de las últimas carreras?

Sí, desde Mugello no estábamos en el podio y al principio de la temporada pensábamos estar en el podio en cada carrera, así que esto nos hará fuertes y nos hará, sobre todo, ganar en mejor modo.

-¿Ha aprendido este fin de semana a sufrir?

Sí, es importante, como he dicho siempre es importante no bajar la cabeza, estar motivado y cuando he visto la mínima oportunidad en parrilla he pensado que tenía que estar concentrado y dar el ciento por ciento hoy y estoy contento con eso porque seguramente el equipo se va a sentir mucho mejor.