MotoGP Márquez da la vuelta al calcetín Marc Márquez. / Afp Tercera pole consecutiva del catalán, Lorenzo saldrá tercero y Viñales, cuarto BORJA GONZÁLEZ Red Bull Ring (Spielberg) Sábado, 12 agosto 2017, 20:34

De las carreras terminadas en 2016 -las normales, es decir, sin lluvia ni factores externos- fue en la de Austria en la que más sufrió Marc Márquez. En el día grande de Ducati, con la victoria de Andrea Iannone y el segundo puesto de Andrea Dovizioso, terminó quinto a casi doce segundos del ganador, la mayor diferencia de una temporada en la que finalizó como campeón. Es cierto que la Honda mostró carencias a lo largo de todo el curso, de hecho, desde la pretemporada; algunas de ellas las ha limitado este año la marca japonesa, aunque hay detalles que no están resueltos. Con todo esto, Márquez, porque fue él junto a su equipo -la segunda Honda fue la de Dani Pedrosa, octavo a 750 milésimas de su compañero en el oficial-, logró dar la vuelta al calcetín, no sólo en lo que respecta a sus propias dificultades en el Red Bull Ring, sino también en comparación con sus rivales y, sobre todo, con Ducati. Los pilotos de la marca italiana tuvieron un buen rendimiento, con cinco motos metidas entre los doce que se jugaron la pole: Dovizioso se colocó justo detrás de Márquez, con Jorge Lorenzo tercero y Danilo Petrucci cuarto, los tres que usan el modelo 2017 de la moto de Borgo Panigale. Aunque no fue suficiente antes el recital del líder del Mundial, imponente en el ritmo de carrera tanto con el neumático duro trasero como con el medio, y rapidísimo a una vuelta, como demostró al sumar su quinta pole del año, la número 70 desde que es piloto mundialista.

Más información Rodrigo logra la pole en Moto3 y Mir sólo es décimo

«La verdad es que ves las caras dentro del box. y son de sorpresa», reconoció Márquez, que señaló como fundamental el trabajo realizado en el test de Brno del lunes post carrera, donde ensayaron con reglajes pensando en la pista austriaca. «El año pasado nos costó muchísimo, es una pista que nos sigue costando pero va saliendo. Quizás no vaya tan cómodo como en Alemania, por ejemplo, pero vamos a buen ritmo, hemos encontrado un buen balance que nos permite no perder en aceleración, que es muy importante, y compensarlo en otros puntos». Esto y el trabajo con el pilotaje, con el que intenta salvar esos sacrificios hechos para tener la moto más competitiva posible en este escenario. Todo esto deja a Márquez en una situación inmejorable para tratar de ganar este domingo, lo que puede ser fundamental para el campeonato. «Creo que Márquez es el favorito, y luego Dovizioso seguro será un duro rival», analizó Valentino Rossi, que sólo pudo ser séptimo pero que confía en sus opciones después de su buen rendimiento en los entrenamientos libres. «Después, para el tercer puesto habrá que tener en cuenta a Lorenzo, Viñales, Zarco, Petrucci y Pedrosa. Estaremos siete u ocho pilotos con los tiempos muy apretados». Un favorito a ganar, otro a ser segundo y muchos nombres para un año en el que la suma de los máximos puntos posibles cada domingo se está mostrando crucial por una igualdad en la general que exige sacar lo más que se pueda en las jornadas difíciles a la espera de que lleguen las buenas.

«Estoy muy contento con las sensaciones que he sentido en el oficial porque confirma nuestra velocidad de cara a la carrera», explicó Dovizioso, que sorprendió al lograr su mejor registro en el oficial sin el neumático más blando. «Porque esta mañana, y en el libre de la tarde, nuestra velocidad no era tan buena como esperábamos, los neumáticos funcionaban de una manera diferente a la de ayer por el cambio de temperatura». Y es que esa es la clave a la que todos apuntan: los neumáticos. Las previsiones hablan de un aumento de las temperaturas para el domingo, lo que va a dejar un factor no controlado a pilotos y equipos. «Puede tener un gran efecto sobre la carrera», indicó el italiano de Ducati. «Cinco, seis o siete grados de temperatura puede marcar una gran diferencia, como hoy, y parece que mañana hará más calor y tenemos que tomar la decisión ahora, porque mañana por la mañana la temperatura será más fresca. No es fácil pero es lo mismo para todo el mundo. Veremos».

Dovizioso tendrá también que tener en cuenta a Lorenzo, tercero y con muchas ganas de lograr un buen resultado, aunque este suponga quitar puntos a un compañero de equipo que está peleando por el Mundial. «Ni el equipo me ha pedido nada todavía ni creo que es la situación todavía para hacerlo», confesó el mallorquín, que reconoce haber alcanzado su mejor punto de consistencia con la Ducati. Ellos, más el resto de candidatos al título, intentarán frenar a un Márquez que buscará en uno de los circuitos marcados en rojo en los que limitar pérdidas asestar un golpe al MotoGP más apretado de la historia.

- Parrilla de salida del GP de Austria en categoría MotoGP:

1. Marc Márquez (ESP/Honda) 1:23.235

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) a 0.144

3. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) a 0.386

4. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) a 0.519

5. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) a 0.545

6. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) a 0.644

7. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) a 0.747

8. Dani Pedrosa (ESP/Honda) a 0.750

9. Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) a 0.789

10. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) a 0.950

11. Karel Abraham (CZE/Ducati Aspar) a 0.985

12. Loris Baz (FRA/Ducati Avintia) a 1.248