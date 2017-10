GP de Japón Marc Márquez: «Tendría más presión si fuese el perseguidor» Marc Márquez. / AFP El piloto español llega al circuito de Motegi con un colchón de 16 puntos sobre Dovizioso y de 28 sobre Viñales BORJA GONZÁLEZ Circuito de Motegi Jueves, 12 octubre 2017, 17:53

Marc Márquez llega al circuito de Motegi, escenario del cierre de dos de sus cinco títulos -el último el de 2016- con un colchón de 16 puntos sobre Andrea Dovizioso y de 28 sobre Maverick Viñales, y tras haber ganado cuatro de las últimas seis carreras, entre ellas las dos anteriores a la cita nipona.

-Pregunta: Han dedicado muy buenas palabras a Mir. ¿Tan bueno es?

-Respuesta: El tiempo dirá, pero está claro que, de momento, lo está demostrando. Hay que dar tiempo al tiempo y tiene que quemar sus etapas, pero de momento lo está pasando y con nota ya que es una categoría difícil en la que en pista no vale sólo ser el más rápido sino el más inteligente. Se han visto algunas carreras en grupo en las que a veces, por ser el más rápido, no quiere decir que tengas que ganar y esto lo está gestionando muy bien. El tiempo dirá, pero todo apunta a que será un gran piloto.

-P.: MotoGP está muy apretado y llegamos aquí con unas previsiones de tiempo muy malas. ¿Qué le hace pensar esto?

-R.: Está claro que prefieres una carrera en seco, la gente lo ve fácil, pero son 16 puntos que no es nada y 28 con Maverick. Todo está muy apretado pero hasta ahora en todas las condiciones me he podido defender, se te puede dar mejor o peor, pero sí podemos estar entre los cuatro primeros en cualquier condición.

-P.: Dieciséis puntos, pero mejor tenerlos.... ¿No?

-R.: Está claro que sí, sobre todo si me encuentro cómodo; teniéndolos es mejor pues con estos 16 puntos en caso de errores -toquemos madera que no sea así-, siempre estarás dentro de la pelea y si lo hacen ellos ya están fuera de la pelea.

-P.: Dovizioso asegura que no se puede pensar en las tres carreras, que hay que hacerlo carrera a carrera y desde el jueves....

-R.: Totalmente de acuerdo. Creo que es la tónica de todo el año ya que en circuitos que parece que ibas a ir bien llegas al viernes a los primeros libres y vas muy mal o al contrario. De momento estamos en Japón, la siguiente será en Australia, pero hay muchos factores, pueden pasar muchas cosas, puede llover y producirse cosas que influyan en el resultado, la elección de los neumáticos, muchas cosas, y por eso hay que dar el ciento por ciento en cada sesión y estar preparados lo más posible para el domingo.

-P.: ¿La victoria de Aragón le concedió un comodín como para poder tener un fallo?

-R.: Bueno, ya lo dije en Misano y Aragón, a la mínima que tienes la posibilidad para sumar un punto más tienes que hacerlo ya que no sabes lo que va a pasar en las siguientes carreras. No sabes si en Valencia lo echarás de menos y tal y como está el campeonato hay que intentarlo, y mi mentalidad sigue siendo la misma.

-P.: ¿Llega igual aquí a estas tres carreras después de todo lo que ha pasado?

-R.: Igual, igual. Está claro que hay la tensión sana y necesaria porque te estás jugando el título y después de todo lo que has hecho si no lo rematas no sirve para nada; pero sabemos y somos conscientes de que el campeonato se puede ganar o perder igual de fácil, y al final hay que seguir como hasta ahora porque ésta es la buena dinámica.

-P.: ¿Ser favorito le da igual, después de tantos años y títulos?

-R.: Sí, no suma presión, al final la presión ya la tienes por jugarte el título y tendría más presión si fuese el perseguidor, en este caso, más necesidad, porque sabes que no puedes fallar y tienes que atacar. Pero me da tranquilidad estas dos últimas carreras aunque no me hace perder intensidad, que es lo importante.

-P.: ¿Tiene en su box el gato que trae siempre a esta carrera?

-R.: Está el gato, está el gato.

-P.: ¿Lo trae a esta carrera o está en todas las carreras?

-R.: Sólo en esta carrera. El año pasado el mismo gato estuvo plantado en el box. Lo guarda la gente de los cascos, la gente de Shoei, y en este caso lo han traído ellos.