Declaraciones Pedrosa: «Estoy contento con este podio y orgulloso de mi equipo» Dani Pedrosa, en Austria. / Photocall3000 / Rafa Marrodan «Estoy contento con este podio y estoy orgulloso de mi equipo y del trabajo que hemos hecho aquí» BORJA GONZÁLEZ Spielberg Domingo, 13 agosto 2017, 19:38

Sexto Gran Premioesta temporada en el que Marc Márquez y Dani Pedrosa comparten podio: junto a Las Américas, España, Catalunya, Alemania y República Checa. Con el resultado de Austria, Marc Márquez y Dani Pedrosa han subido al podio de MotoGP en todos los circuitos del actual calendario y llevan siete podios cada uno, en las últimas 9 carreras.«Estoy muy, muy contento con cómo ha terminado el fin de semana y con este podido, porque hemos sufrido mucho durante los entrenamientos; tuvimos que pasar por la Q1 y sólo me pude clasificar octavo en la parrilla. Pero en carrera he sido más rápido de lo que esperábamos. Todavía tenemos algunos problemas, se me cierra la dirección y el neumático trasero derrapa demasiado, pero nuestra estrategia de carrera ha funcionado muy bien».

«No he sido demasiado agresivo al principio, me he tomado mi tiempo con el depósito lleno, ahorrando un poco de combustible, y entonces poco a poco he aumentado el ritmo hasta reducir la ventaja respecto a la cabeza de carrera, porque Marc [Márquez] y ‘Dovi’ se estaban peleando y molestándose entre ellos. Por desgracia, cuando les he atrapado, deslizaba tanto con el neumático trasero que se ha sobrecalentado y no tenía más agarre. Quería aguantar con ellos e intentar luchar, pero aunque no lo he conseguido, estoy contento con este podio y estoy orgulloso de mi equipo y del trabajo que hemos hecho aquí».

