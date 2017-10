Joan Mir: «No me he fijado ni en lo que ha hecho Fenati ni en nada»

El líder del Mundial de Moto3, Joan Mir, cumplió con creces en su estreno en Phillip Island, en la que va a ser su segunda oportunidad de cerrar el Mundial. Logró el mejor tiempo y dejó a casi nueve décimas a su único rival en el campeonato, Romano Fenati. “Estoy muy contento de cómo ha ido el día de hoy”, ratificó el mallorquín este viernes. “Se puede decir que he recuperado las buenas sensaciones que he tenido todo el año, me siento bastante fuerte aquí. El viento siempre es un factor difícil y lo hemos aprovechado bien. Espero continuar así, seguir con estas sensaciones y que el tiempo respete”.

¿Ha puesto un ojo en lo que hacía Fenati?

Me he enterado que se ha caído en el FP1. Esto es algo que no deseo a nadie, ni mucho menos. Hay que ganar con todos en la pista. Si te soy sincero, no me he fijado ni en lo que ha hecho ni en nada. Quiero centrarme en recuperar las sensaciones, estar delante y disfrutar.

El resultado del viernes le haría campeón el domingo.

Sí, me he dado cuenta. Tenemos que intentar mantenernos así, tranquilos, con buenas sensaciones y veremos qué sucede.

Se le han caído dos pilotos delante esta mañana: ¿tiene imán en esta pista?

(Risas) Espero que no. Me había apartado y se han caído Bulega y Canet. Podía haber estado involucrado, pero la he salvado.

¿Recupera las sensaciones por ser esta pista o por un tema de coco?

Yo creo que es más de cabeza. He hecho borrón y cuenta nueva después de un fin de semana malo, que lo puede tener cualquiera. En Japón no iba bien la moto, pero yo tampoco estaba fino. Aquí estamos demostrando que estamos ahí y he disfrutado como un enano.

¿Y si llueve?

Yo creo que lo podemos hacer igual de bien que en seco. La lluvia es para todos, está claro que me beneficia si las condiciones son en seco, y espero que sean esas condiciones.