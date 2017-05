El accidente de Nicky Hayden marca Le Mans

Pese a que la última victoria de Dani Pedrosa en Jerez ha apretado la clasificación, en el Gran Premio de Francia el nombre más mencionado no era ni Maverick Viñales, ni Marc Márquez, ni Dani Pedrosa o Valentino Rossi, líder del Mundial de MotoGP. En Lens todo el mundo hablaba de un piloto que no está en el circuito. Nicky Hayden, campeón del mundo de MotoGP en 2006 participa ahora en Superbikes pero no es noticia por ello. El veterano piloto estadounidense, de 36 años, permanece este jueves en estado crítico un día después de sufrir un grave accidente, cuando fue atropellado por un coche mientras practicaba ciclismo en el noroeste de Italia, anunció el hospital de Cesena, al que han acudido sus familiares. Los pilotos no paraban de dar vueltas a lo sucedido.

Valentino Rossi: «Me ha llamado un médico que estaba allí y me ha dicho que la situación es auténticamente difícil y estamos un poco en estado de shock. Hoy quizás se empieza un poco a metabolizar la situación; hemos estado mucho tiempo juntos. La primera vez que llegó de Estados Unidos me lo encontré directamente en Japón, vestido como un americano en la estación de Tokio y esa es una imagen de la que me acordaré siempre, era como un pez fuera del agua».

«En el primer momento yo pensé en decir 'mierda, en MotoGP vas a 350 km/h y después te sucede en la bici, en una carretera'. Y quizás es más peligroso rodar por la carretera con la bici, se va muy fuerte con la bici y no es extraño que últimamente hayan sucedido tantos percances. ¿Qué se puede hacer?».

Maverick Viñales: "No sé realmente mucho y lo único, que siga luchando, que intente agarrarse a lo que pueda y que salga adelante. Es un momento difícil y no sé cómo fue el accidente. He visto las imágenes, pero es muy difícil saber cómo sucedió. Sobre todo, darle un abrazo muy fuerte a la familia, porque debe ser muy duro venir desde América pensando en lo peor. Hay que enviarle toda la fuerza a Nicky. Todo el paddock está pensando en él y esperemos que la fuerza que le estamos enviando le ayude a tener una posibilidad de seguir».

Nicky Hayden, en el paddock. / Reuters

«El peligro no se ve. Es difícil de ver el peligro hasta que no sucede algo. Yo, de siete días, salgo los siete con la bici. Riesgo siempre hay. Está claro que últimamente la cosa se ha vuelto loca, porque está sucediendo de todo. Se nota qué conductores hacen bici, porque se apartan metro y medio o más y respetan mucho. Los que no prestan mucha atención a los ciclistas, es importante que lo hagan. El ciclista está solo con su cuerpo. No tiene un arma como el coche para protegerse. Hay que tener mucha precaución al volante con los ciclistas y los propios ciclistas también, porque a veces nos pasamos un cruce o una línea continua y eso también es muy peligroso. Todos tenemos que tener precaución».

Usan la bicicleta

Marc Márquez: «Triste con la noticia que recibimos ayer nada más llegar a Le Mans. Está claro que la vida es así, dicen. Se está arriesgando cada fin de semana con la moto y al final cuando menos te lo esperas, entrenando en bici, pasa esto. Sobre todo dar ánimos a la familia y esperemos que salga de esta, aunque lo pintan un poco mal, honestamente. Pero esperemos que salga de esta. Y aprovechar también un poco para concienciar con esta campaña que se estaba haciendo ahora de ciclistas, que los respeten sobre todo en la carretera. Son cosas que pasan y esperemos que pueda salir adelante».

«Esto te puede pasar con cualquier cosa. ¿Dejar de montar en bici? También dejarías de hacer muchas cosas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la bici, me gusta la de carretera pero no hago tanta, hago más de montaña, por el hecho este. Voy inseguro durante los 60, 70 u 80 kilómetros que hago, porque sé que es un momento. Pero con esta mentalidad no harías muchas cosas en la vida y no saldrías de casa. Cuando pasa tiene que pasar».

Dani Pedrosa: «Estas situaciones te dejan. que no te lo crees. Hay una ola de accidentes de este tipo que no se entienden, por nuestro lado nos ha tocado a Nicky. No sé lo que ha pasado, pero lo único positivo que podemos sacar es que los que todavía tenemos la oportunidad de practicar el deporte y compartir la carretera es coger conciencia de que en un clic de ojos todo puede cambiar. Nicky estaba entrenando, pero se ha jugado la vida en las motos casi toda su carrera. Luego en un clic todo cambia. Hay que coger conciencia de que basta muy poco para que todo cambie drásticamente. Yo soy conductor y ciclista, y ambos tienen que ser conscientes. Pero por parte de las Administraciones es importante que se aporten ideas, ver si se pueden hacer más carriles bicis, ensancharlas en zonas con mucho ciclista. no sé. Pero intentar que nos concienciemos con esa situación».

Jorge Lorenzo: «Es un shock muy grande cuando ves en internet la noticia. Al principio crees que es una simple colisión, pero luego, cuando lees que está grave, te quedas en shock y muy mal. No entiendes nada. Sucede todo tan pronto y por una tontería. Vas en bicicleta y de repente te sucede esto. Lo único que podemos hacer es intentar esperar noticias positivas, aunque pinta bastante mal la cosa por lo que estamos leyendo. Queda rezar y esperar algo muy positivo».

«Hace un par de años que he empezado con la bici de carretera. Antes empecé con la de mountain bike y ahora voy con la de carretera sobre todo cuando estoy en Andorra, donde hay carreteras sin mucho tráfico. Siempre intento ir con un coche detrás, para los que vienen por detrás, para que tener una mayor visibilidad, pero dependes de los conductores, de si te respetan lo suficiente o de si se duermen o tienen algún problema».