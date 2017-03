El reto japonés de Marc Márquez

Movistar Plus presentó este viernes en Barcelona su dispositivo para MotoGP en este 2017. Sobre el papel, la primera temporada completamente con retransmisión en exclusiva de la plataforma televisiva, aunque su Director de contenidos, Alex Martínez Roig, reconoció tanto que alguna carrera podría continuar emitiéndose en abierto como que otras plataformas (en este caso Vodafone) podrían hacer uso del derecho de elegir el mundial de motociclismo como uno de los contenidos premium que la CNMV exige compartir. Dos opciones no cerradas pero que podrían estar muy cerca de concretarse.

Esta presentación de Movistar tuvo como plato fuerte la emisión de la película que Dorna, organizadora del campeonato, ha elaborado como resumen del quinto título Mundial de Marc Márquez, estrella de la presentación. 'De Tokio a Cervera' resume el tercer título en la clase reina del leridano, un año en el que el piloto peleó contra las limitaciones técnicas por el fallo en el diseño de la moto por parte de Honda y que mostró una nueva versión del campeón más joven de la historia de la clase reina, la de un Márquez más cerebral y capaz de entender cuándo tocaba amarrar. «Tienes que saber tratarles, tienes que estar muy encima», comentó el campeón sobre su relación con los ingenieros japoneses, con los que vivió el reto de hacerles entender qué problemas le generaba su moto, algo que en la película se desvela que no llegó hasta pasado el primer tercio de Mundial, en un auténtico choque cultural y de filosofía de trabajo y de vida. «Puede ser que no tengan esta reacción rápida, de improvisar, pero sí que poco a poco se va encontrando el camino. Han dado un gran cambio, aunque eso ya lo hicieron hace unos años. Van llegando las cosas poco a poco y se van solucionando los problemas. Si un piloto no está contento es libre de cambiar, pero yo estoy muy contento en Honda". Esta es una de las partes más interesantes del documental dirigido por Sergi Sendra y guionizado por Rubén Fernández, la del reto de hacer entender cuáles eran los problemas de la moto en el inicio de 2016 a unos ingenieros japoneses con la mente funcionando en otra longitud (cultural) de onda.

«Quizás la Honda que tenemos ahora se parece a aquella con la que acabamos el año pasado, la mejor Honda del año pasado. En estas fechas el año pasado estábamos muy lejos, estábamos bastante perdidos. Pero ahora empezamos con un nivel de base bastante bueno». Esta próxima semana, en Qatar, Márquez y el resto de pilotos de la clase reina tendrán la última prueba pre Mundial, en el mismo escenario del arranque del curso. Esto tras un invierno que ha anticipado el posible duelo entre Maverick Viñales y el propio Márquez por el cetro de MotoGP . «Ya lo vi en Valencia. Un piloto que ya ganó el año pasado y que hizo podios, con talento, y que coge una moto que va muy bien, como la Yamaha». Un grupo de favoritos en el que le costó incluir a Jorge Lorenzo -el mallorquín aceptó esta pasada semana en una entrevista en 'El Larguero' que le resultará muy complicado pelear por el Mundial-, y en el que sí metió a su compañero Dani Pedrosa, rozando lo políticamente correcto, al mencionado y, como no, a Valentino Rossi, que la semana pasada volvió a remover los fantasmas del pasado en una entrevista con 'Il Corriere della Sera' («Lorenzo, para bien o para mal, es más transparente que Márquez, menos falso»). «Como he dicho siempre, si él no lo quiere olvidar yo ya lo tengo olvidado», quiso zanjar.

El próximo viernes MotoGP encara su última etapa antes del inicio de uno de los mundiales que más expectativas está generando. Uno diferente en el aspecto televisivo, pero que promete ser igual de intenso en lo que dé de sí la pista. Y Márquez asumirá el reto de defender cetro y de continuar haciendo historia.