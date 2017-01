Stoner marca el mejor crono en el test de Sepang, con Viñales tercero

El australiano Casey Stoner, piloto probador de Ducati y dos veces campeón de MotoGP, ha sido el más rápido en la jornada inaugural de los test oficiales que se están realizando en Sepang (Malasia), que son los primeros que la temporada 2017.

Maverick Viñales, nuevo piloto de Yahama, ha sido el mejor español de la jornada al acabar en tercera posición. El otro piloto del equipo Yamaha, el italiano Valentino Rossi, finalizó la sesión en octavo lugar.

El día ha estado marcado por la lluvia, que ha obligado a suspender el test dos horas antes de lo previsto, por lo que no se han podido mejorar los primeros tiempos. En los próximos días también se espera lluvia en Sepang.

El español Marc Márquez, actual campeón del mundo y piloto de Repsol Honda, terminó en novena posición mientras que su compañero de equipo, Dani Pedrosa, sólo pudo ser decimotercero. Jorge Lorenzo, que esta temporada se estrena con Ducati, acabó en la posición 17 después de utilizar una moto de 2016. El italiano Andrea Dovizioso, su nuevo compañero de filas, terminó en el segundo puesto. El piloto español del equipo Pull&Bear Aspar Team, Álvaro Bautista, finalizó la jornada en cuarto lugar después de comenzar el día siendo el más rápido.

Viñales: "Me siento muy cómodo con la moto"

Finalizada la primera jornada de test, Viñales ha declarado que se siente "bien físicamente y en la moto". El español, campeón del mundo en Moto3, ha asegurado que han estado "trabajando muy duro" en la preparación para la temporada y que, "honestamente", está "sorprendido con el resultado". "Estamos realizando un duro trabajo estos días antes de poder estar preparados para realizar una vuelta rápida. Este trabajo será realmente útil para los próximos tests", ha manifestado.

Rossi, compañero de equipo de Viñales, ha declarado que fue "un día duro" ya que se levantó con dolor de cabeza y no estuvo en la mejor forma hasta pasadas unas horas, en las que pudo "hacer unas buenas vueltas". "Las primeras sensaciones no fueron malas, porque en esta sesión finalmente hemos podido probar las motos 'reales' que vamos a usar durante el campeonato, las cuales son mejores que el primer prototipo que probamos el pasado noviembre", ha asegurado el italiano.

Márquez: "Las sensaciones no han sido malas"

Marc Márquez ha indicado que "las sensaciones" de la primera jornada no habían sido malas. "La sensaciones de hoy no han sido malas, teniendo en cuenta que el primer entrenamiento después de las vacaciones es un poco exigente tanto para el piloto como para el equipo", ha señalado en declaraciones distribuidas por su equipo.

Ha explicado que habían probado dos motos con configuraciones distintas del motor, y que se habían centrado principalmente en una de ellas, trabajando en la electrónica, la geometría, la puesta punto y demás. "Hemos recogido mucha información y ahora seguiremos trabajando. También hemos decidido aprovechar la situación cuando ha empezado a llover y hemos completado algunas vueltas en mojado. Tenemos ganas de volver a entrenar en seco mañana, para entender mejor y explotar el potencial de nuestra moto", ha afirmado.

Su compañero Dani Pedrosa ha comentado que "básicamente" habían "vuelto a familiarizar a la moto, la pista, los neumáticos". "He rodado por primera vez en el nuevo asfalto de Sepang", ha agregado. Al igual que Márquez, trabajaron con dos configuraciones distintas del motor aunque se centraron en una. "También hemos tenido la ocasión de rodar en mojado y recoger información valiosa. Esperemos que mañana no llueva; creo que podremos profundizar más en las pruebas, ya que sólo ha sido el primer día", ha apostillado.

Lorenzo pide tiempo

Por su parte, Jorge Lorenzo ha dicho que necesitará "más tiempo del que esperaba" para adaptarse a la moto esperaba", pero que "aún es demasiado pronto para sacar conclusiones". Ha insistido en que adaptarse a la nueva moto es sólo "una cuestión de tiempo y de rodar más en la pista", pero que lo "importante" es que las otras Ducati "han estado muy rápidas, lo que significa que la moto tiene mucho potencial". "Tenemos que hacer dos cosas para ser más rápidos. La primera es ir adaptándonos a la moto gradualmente, y la segunda y más importante, saber hacerlo de la forma correcta y comprender como ser más rápidos", ha subrayado.

Héctor Barberá, piloto del Avintia Racing, ha afirmado que ha "estado bien para ser el primer día". "Sobre todo hemos trabajado en la puesta a punto de la moto y aunque al final hemos tenido un pequeño problema, por suerte ha sido justo antes de que empezara a llover", ha explicado en declaraciones distribuidas por su equipo. "Al finalizar antes hemos podido reservar un juego de neumáticos, porque no tenemos muchos para los tres días y nos puede venir bien. El tiempo ha sido bastante bueno y nos ha salido sin forzar mucho", ha remarcado. "Básicamente hemos trabajado en adaptar la moto más a mi estilo y aunque solo hemos podido dar 38 vueltas, hemos recogido bastante información y mañana probaremos varias cosas que nos pueden ayudar a mejorar", ha añadido.

Otro español, Álex Rins, ha declarado que se siente "bien en la moto" y que comienza a tener la confianza para "ser más eficiente". El piloto de Suzuki, que afronta su primera temporada en MotoGP, ha asegurado en la web de su equipo que es "bueno volver a la pista después del invierno" y que aunque no está "al cien por cien", cree que ha realizado "una buena preparación" y se está "recuperando". "Lo bueno es que cada vez me encuentro mejor con la moto, que es el primer paso para mejorar. Hemos encontrado un buen set-up y estamos empezando a desarrollarlo. Todo el equipo me está apoyando ya que tienen experiencia en ayudar a pilotos jóvenes a mejorar y a coger confianza", ha apuntado.

Tito Rabat, piloto del equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, ha manifestado que ha sido "un día bastante bueno" y que "paso a paso" han ido "mejorando a lo largo de la sesión". El español, que afronta su segunda temporada en MotoGP, ha asegurado para la web del equipo que es "emocionante cuando vuelves por primera vez a la pista", ya que llevaba "mucho tiempo" sin subirse a la moto. "Desafortunadamente el primer día se ha visto interrumpido por la lluvia, pero eso también nos ha permitido adelantar los planes para mañana, con el objetivo de seguir mejorando", ha apuntado el catalán.

Clasificación:

1. Casey Stoner (AUS) Ducati Test Team 1:59.681

2. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati Team a 0.117

3. Maverick Viñales (ESP) Movistar Yamaha MotoGP a 0.449

4. Álvaro Bautista (ESP) Pull&Bear Aspar Team a 0.454

5. Andrea Iannone (ITA) Team SUZUKI ECSTAR a 0.809

6. Cal Crutchlow (GBR) LCR Honda a 0.889

7. Jonas Folger (ALE) Monster Yamaha Tech 3 a 0.963

8. Valentino Rossi (ITA) Movistar Yamaha MotoGP a 1.014

9. Marc Márquez (ESP) Repsol Honda Team a 1.058

10. Héctor Barberá (ESP) Avintia Racing a 1.063

----------------------------------------

13. Dani Pedrosa (ESP) Repsol Honda Team a 1.290

15. Aleix Espargaró (ESP) Aprilia Racing Team Gresini a 1.592

16. Pol Espargaró (ESP) Red Bull KTM Factory Racing a 1.658

17. Jorge Lorenzo (ESP) Ducati Team a 1.669

25. Tito Rabat (ESP) Team EG 0,0 Marc VDS a 2.635.