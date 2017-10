Fernando Alonso: «Una remontada espectacular»

Fernando Alonso rozó el ‘top 10’ en una carrera que empezó último, lo que ya le sirve para salir razonablemente satisfecho de Japón. El piloto español achacó a que les esquivó la fortuna para alcanzar a Felipe Massa al final y sumar ese punto que habría sabido a oro.

«Nos faltó un poco más de suerte. Massa iba sin neumáticos y las vueltas tras el ‘virtual safety car’ le dieron aire. En la última vuelta llegaron los líderes y le dieron aire nuevamente. Cuando había un coche de seguridad u otra cosa, nos paraba todo el ritmo que llevábamos. Aun así, creo que ha sido una remontada espectacular, del vigésimo al undécimo. Cuando tengamos un pelín de suerte, supongo que sumaremos más puntos», señaló el asturiano.

Alonso fue castigado, no obstante, por este incidente. Aunque el castigo fue meramente testimonial (dos puntos en la superlicencia y una reprimenda), da buena muestra de que no se comportó de manera correcta tras las banderas azules. A favor de Alonso, y de su nobleza a la hora de afrontar este tipo de situaciones, hay que señalar que es la primera vez que recibe un castigo así. «He intentado no estorbar a nadie porque luchaban el primero y el segundo. Han acabado primero y segundo, así que no ha sido determinante a la hora del resultado», decía, antes de saber el resultado de la investigación.

En resumen, para el asturiano fue una buena carrera, ya que «casi puntuar en estas condiciones, saliendo vigésimo, es para estar orgulloso».

Sainz: «No quería acabar así en Toro Rosso»

La peor despedida posible. Así es como acabó la etapa en Toro Rosso de Carlos Sainz, que se estrelló en la primera vuelta del GP de Japón, el último que disputaba con la escudería filial de Red Bull antes de incorporarse inmediatamente a Renault para acabar la temporada en el equipo galo. El madrileño estaba devastado, no tanto por él, sino por el amargo final que ha tenido con sus hasta ahora compañeros de trabajo.

«No tengo muchas ganas de hablar. Quería hacer un buen trabajo para la escudería y despedirme de buena forma. No quería acabar así en Toro Rosso», se lamentaba el madrileño. «Sabíamos que teníamos que arriesgar en la salida, pero después de dos curvas estaba 19º. He intentado ir por fuera, y me he salido. No hay mucha más explicación», admitía un Sainz que ya piensa en ‘modo Renault’.

«Desde mañana me incorporaré a su disciplina, pero hoy no es el día para hablar del futuro y quiero pedir disculpas a mi equipo porque no quería acabar así», finalizó. Carlos Sainz dejará el equipo Toro Rosso para unirse a Renault y subirse al monoplaza que, a su vez, pierde Jolyon Palmer. El equipo de Faenza acabará 2017 con Daniil Kvyat, que regresa, y Pierre Gasly.