Alonso: «¿Los comisarios? Estarían tomando una Heineken»

Fernando Alonso protagonizó otra retahíla de mensajes por la radio por los que ocupa más protagonismo en pantalla que por sus resultados. El asturiano se las vio con Jolyon Palmer, cuando este se pasó la 'chicane' para ganarle la posición, y se quejó amargamente por la radio.

No obstante, de nuevo el KO le llegó por culpa de su coche, no por esa acción en sí. «Toda la carrera la hicimos con problemas de cambio. En la vuelta cinco no cambiaba, no podía bajar marchas, hacía algunas curvas en octava, en otras iba en cuarta... En la recta, al final, el problema ha ido a más, me han dicho de parar y poner un cambio nuevo en Singapur. Cuando te retiras tienes esa posibilidad y acabar hubiera significado ser sancionado en Singapur», reconoció.

Sobre la acción con Palmer, Alonso sacó su lado más sarcástico. «Con él no me pasó nada. Llegamos a la 'chicane' parejos, frenamos tarde los dos, él se saltó la 'chicane' y siguió delante. En el reglamento está claro que hay que devolver la posición, pero esta vez los comisarios de la FIA estarían tomando una Heineken», bromeó, en referencia a la cerveza patrocinadora de la Fórmula 1.

En pleno proceso de cambios, Alonso matizó que no es él quien quiere irse de McLaren o quien quiere una modificación en el actual 'statu quo', sino que es una cuestión del equipo. «No se debería decir que yo busco nada en particular. Yo soy un piloto y puedo elegir más o menos estar donde quiera y en la categoría que quiera. Realmente es McLaren, el segundo equipo con mejores números en la historia de este deporte, el que quiere volver a ganar. Y yo como miembro de este equipo quiero ganar también», afirmó.