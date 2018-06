GP Canadá Alonso: «Estoy ansioso por disfrutar la experiencia de las 24 horas de Le Mans» Fernando Alonso durante el Gran Premio de Canadá / Reuters El asturiano abandonó en el GP de Canadá por un fallo mecánico de su McLaren DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Montreal Domingo, 10 junio 2018, 23:28

Fernando Alonso estaba pensando más en el vuelo que tenía que coger en dirección a Francia que en el segundo abandono de la temporada de Fórmula 1. El español aguantó poco más de 40 vueltas en el circuito de Montreal antes de que su McLaren empezara a perder potencia.

«Ha sido un problema relacionado con los escapes. Yo he sentido pérdida de potencia y he tenido que abandonar. Lo más importante es que el motor esté sano y que podamos utilizarlo en el próximo Gran Premio. El séptimo de Mónaco y el décimo de aquí, hemos perdido puntos en las dos últimas carreras, pero esperemos que tengamos la fiabilidad necesaria en Francia», señalaba.

Nada más salir de Canadá, Alonso pondrá rumbo a Le Mans, donde el próximo fin de semana va a disputar las históricas 24 horas. «El reto de ganar las 24 horas de Le Mans es apasionante y llegamos líderes del Campeonato del Mundo de Resistencia tras la victoria de Spa, así que ojalá lo podamos mantener», dijo sobre su otra gran aventura, la única en la que opta a ganar.

Sainz: «Hemos estado demasiado precavidos»

Carlos Sainz no ocultó que también para él dentro del coche le resultó una carrera 'un pelín aburrida'. A él le tocó correr las 70 vueltas junto a su compañero Nico Hülkenberg, siempre a una distancia prudencial por orden del equipo para no estropear las opciones de sumar puntos. «Cuando apretaba yo me decían que era mejor guardar rueda y cuando él apretaba le decían lo mismo», admitió.

Sin embargo, y pese a no ser una carrera demasiado movida, sí le ha dejado muy buenas sensaciones. En buena medida se debe a que la degradación de los neumáticos no fue tan alta como esperaban. «Contento, porque al final hemos rendido bien, hemos conseguido mantener a los Force India controlados y hemos conseguido muchos puntos. Hemos controlado mucho, quizá demasiado al principio. Luego nos hemos dado cuenta de que el neumático tenía mucha vida todavía y hemos empezado a hacer sectores verdes. La verdad es que pensábamos que íbamos a degradar más y por eso quizá hemos estado demasiado precavidos», resumía Sainz.

En términos generales, ha sido una buena carrera para él y su equipo, y ahora podrá descansar hasta viajar a Francia para la disputa del primer GP en ese país desde hace años.