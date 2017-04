El piloto Billy Monger, de diecisiete años, pierde las piernas tras un terrible accidente

El piloto británico de Fórmula 4, Billy Monger, ha perdido las piernas tras el impactante accidente que sufrió el pasado domingo en el circuito de Donington Park.

Monger, de diecisiete años, chocó a gran velocidad contra otro coche y estuvo atrapado en el vehículo durante más de noventa minutos.

La FIA anunció que «debido a las heridas sufridas y pese a todos los esfuerzos, las piernas de Billy han tenido que ser tristemente amputadas». «Ha sido inducido al coma durante el transcurso de la operación. Esperamos que le despierten en los próximos días». Según se ha conocido en las últimas horas, la amputación se ha realizado de rodilla para abajo en ambas piernas y el joven está siendo ya despertado del coma.

Se ha puesto en marcha un sitio web para recaudar fondos para los tratamientos médicos que necesite. Sin ir más lejos, el también británico Jenson Button ha donado 18.000 euros a una causa que esperaba recaudar unos 310.000 euros y que ya va por los 650.000. Button ha animado a que más personas aporten su granito de arena con estas palabras que recoge EFE: «necesita nuestra ayuda, así que si podéis, por favor, donad. Haré todo lo que pueda para ayudar a este chico. Las donaciones serán utilizadas para cubrir el tratamiento y las terapias que necesite Billy en el futuro, y para ayudarle a llevar una vida plena y activa».

Pilotos como Lewis Hamilton o Johnny Herbert, que sufrió heridas graves en sus pies en un accidente en 1988, también han expresado su apoyo a través de Twitter.

Thoughts and prayers are with you and your family, @BillyMonger

Just watched the crash of @BillyMonger and can only say that life is so cruel...let's all help this young lad.