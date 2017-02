McLaren regresa a sus orígenes para volver a ser grande

Una nueva era… en la que vuelve al inicio de todo. Bruce McLaren, fundador de la hoy mítica escudería británica, pilotó el primer coche bajo su firma con un color naranja que tiene nombre propio, el naranja Tarocco. Se acabó el gris que tan malas sensaciones dejó en el regreso del matrimonio con Honda, como si el color fuera clave para que el rendimiento cambie. En Woking ha salido a la luz el MCL32, bajo una gran expectación. Zak Brown, máximo responsable de la escudería en la que ya no queda casi nada de Ron Dennis, ha emprendido un nuevo camino en el que quiere que sea el primer día de una nueva era. Fernando Alonso y el novato Stoffel Vandoorne tendrán que ponerse al volante de un coche que, a poco que mejore lo visto en años pasados, se convertirá en un habitante constante de la zona media-alta de la tabla, siempre que el trabajo haya sido el adecuado en este invierno.

La ambición de la escuadra británica es total, aunque con los pies en la tierra. Saben que por mucha fanfarria con la que estrenen el nuevo coche, el objetivo sigue siendo crecer y, sobre todo, dejar atrás dos años oscuros en los que acabar era un éxito, y acabar entre los puntos algo que celebrar como si fuera una victoria. «La incorporación de unos llamativos colores naranjas y negros refuerzan la noción de que nos estamos distanciando del predecesor más inmediato, pero son los detalles de ingeniería del MCL32 lo que realmente me impresionan», admite Eric Boullier, jefe de la escudería. «Hay una sensación en la fábrica de que estamos a punto de pasar página. Nuestra relación con Honda ha florecido, hay una verdadera sensación de camaradería en todo lo que hacemos ahora y creo que estamos todos muy emocionados respecto a lo que podemos conseguir juntos este año», dice un Boullier que no quiere ponerse metas fijas.

Se acabó el ‘size-0’

valoración del asturiano

Alonso, "cauto"

Fernando Alonso fue muy cauto en sus primeras palabras después de la presentación del McLaren MCL32. Pese a las expectativas que ha levantado el nuevo y vistoso monoplaza de Woking, el asturiano no quiere dar ninguna previsión acerca de dónde van a estar. Es consciente de que vienen de dos años muy complejos y que las pruebas de Montmeló de la próxima semana van a ser complejas y vitales.

“Seguimos pensando que el inicio de la temporada va a ser un reto. No podemos ignorar el hecho de que venimos de estar bastante por detrás de los equipos de cabeza – pero me gustaría pensar que en la segunda mitad de la temporada daremos pasos importantes en cuanto a rendimiento. El objetivo es hacer un papel respetable este año”, asegura.

Este año, que apunta a ser uno de los últimos de Alonso en la Fórmula 1, estuvo tentado de dejar McLaren. El propio Alonso confirmó ante los medios que, con la retirada de Nico Rosberg, desde Mercedes hubo contactos para tantear su situación contractual, pero se negó a volver a compartir equipo con Lewis Hamilton. Más que por el piloto inglés, fue porque no quería irse de un proyecto como el de McLaren que había visto nacer desde bien abajo. “Hubo contactos de Mercedes con casi todos para saber su situación, lo cual es comprensible”, admitió el asturiano. “Desde el primer momento les dije que me quedaba un año con McLaren Honda, que estoy feliz aquí y que no había motivos para iniciar ninguna conversación”, zanjó al respecto.

Y es que el futuro de Alonso es una incertidumbre: su último año de contrato con McLaren le coge en una época complicada, la tentación de irse a la resistencia está ahí y aún no quiere cerrar puertas a nada. “El parón del verano será un buen momento para pensar sobre mi futuro”, prometió.