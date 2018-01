Cristina Gutiérrez concluye la maratón pese a la gripe La burgalesa transita en el mar de dunas Rally Dakar La burgalesa supera otra jornada infernal al volante del Mitsubishi Montero de DKR Raid Service y ha pilotado mermada físicamente durante más de 9 horas sobre barro, dunas y pistas por encima de 4.500 metros de altura EL NORTE Valladolid Lunes, 15 enero 2018, 11:01

Cristina Gutiérrez puede sentirse orgullosa de haber superado dos días muy complicados. A las dificultades comunes para todos los participantes, la burgalesa ha sumado un proceso gripal que le ha obligado a pilotar mermada de salud. Aun así, hoy ha llegado a la meta de Tupiza en la 42ª posición absoluta y primera de la categoría T1.S, a los mandos de su Mitsubishi Montero preparado por ARC-Miracar dentro de la estructura de DKR Raid Service.

La única piloto española que ha finalizado el Dakar en coches no arroja la toalla y resiste contra viento y marea, día tras día con el objetivo de repetir la gesta por segundo año consecutivo. Este domingo ha tenido que conducir 9 horas, 10 minutos y 3 segundos de carrera afectada por una gripe que arrastra, paradójicamente, desde la etapa de descanso.

Cristina Gutiérrez, con la ayuda de su experto copiloto Gabi Moiset, ha ido superando obstáculos en forma de barrizales, ríos, pistas e incluso dunas a más de 4.500 metros de altura, en su camino hacia la meta ubicada en Tupiza, todavía en Bolivia. Su descomunal esfuerzo se ha visto recompensado con una brillante 42ª plaza absoluta, la segunda mejor tras la 41ª firmada ayer.

«La segunda parte de la etapa maratón ha sido más rápida y complicada que la primera. Por eso hemos decidido tomárnoslo con tranquilidad y conservar la mecánica, pensando en todo lo que todavía nos queda por delante de este difícil Dakar», explicaba Cristina a su llegada a la línea de meta.

Después de 8 etapas, la joven odontóloga acumula ya 61 horas, 26 minutos y 57 segundos de competición y ocupa el 36º puesto provisional en la general. Además, la piloto, que cuenta con el apoyo del Grupo Antolín, lidera desde hace varias jornadas su categoría T1.S, que agrupa a los vehículos derivados de serie.

La organización ha decidido suspender la etapa 9 prevista para mañana lunes entre Tupiza y Salta por motivos climatológicos. La caravana dakariana se dirigirá por carretera hasta la localidad argentina, lo que sin duda representará un respiro para la mayoría de participantes.

“Hoy me he encontrado bastante mejor de salud, aunque todavía con un poco de fiebre. La suspensión de mañana nos vendrá fenomenal para que yo me recupere de mi gripe y para que los mecánicos vuelvan a poner a punto el ‘bicho’ [así llama ella a su Mitsubishi Montero] y lo preparen para afrontar con garantías las etapas de Argentina”, reconocía.