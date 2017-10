y la Universidad

El Campus de La Yutera se transformó ayer en una improvisada pista de atletismo para dar la salida de la XVIII Legua Universitaria, que tiene como objetivo unir la Universidad y Palencia y promocionar el deporte entre los estudiantes. 150 corredores se dieron cita desde las 11:00 para cubrir los 5.572 metros que este año recorrían una zona más céntrica de la ciudad palentina. en la XVIII Legua Universitaria. Con salida y llegada en La Yutera, la prueba llegó hasta la plaza Pío XII, para retornar al campus por Santiago Amón.

Miguel Ángel Calvo se alzó con la victoria en la categoría masculina, mientras que Alicia Diago consiguió el triunfo dentro de la femenina. Eso sí, sus carreras fueron muy diferentes. Miguel Ángel Calvo tuvo que esperar hasta la última recta para poder certificar su triunfo, ya que Carlos Vallejera, segundo en la general, le puso las cosas complicadas hasta el final. «Me he encontrado muy bien a lo largo de todo el recorrido, aunque los últimos metros se me han hecho un poco duros. Carlos me venia apretando y me ha obligado a exprimirme al máximo al final. Estoy encantado de haber ganado aquí porque soy de Palencia y es especial poder cruzar la línea de meta en primera posición en tu ciudad», indicaba el vencedor de la prueba tras coger aire. El podio masculino lo completó Ángel Valderrábano, que apuró para superar a José María Cantero en la pelea por esa tercera posición.

Alicia Diago tuvo una carrera mucho más plácida, ya que entró con más de dos minutos sobre la segunda, Eva Centeno Calderón. Hay que destacar que Alicia Diago terminó decimoquinta en la clasificación general, un gran puesto si se tiene en cuenta que hubo 150 participantes. Carolina Bello llegó en tercera posición.

Una vez que terminó la Legua, fue el momento de los más pequeños que, divididos por categorías, corrieron diversas distancias. Más de 260 pequeños que tuvieron su primer contacto con la esta distancia y con la Universidad.