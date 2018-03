ATLETISMO Zancadas de Carla Gallardo hacia el Mundial La atleta palentina Carla Gallardo, ayer, durante el entrenamiento. / ANTONIO QUINTERO La palentina tiene la mínima para competir en Tampere en 3.000 metros, pero quiere correr en 1.500 metros ESTHER BENGOECHEA Palencia Jueves, 15 marzo 2018, 11:46

Solo lleva cinco años entrenando y en cada carrera demuestra que cada vez es menos promesa y más realidad. La atleta palentina Carla Gallardo, que se proclamó la semana pasada campeona de España sub-20 de campo a través -subiendo a lo más alto del podio nacional hace dos semanas en 3.000 metros en pista cubierta- se encuentra en su mejor momento. «Estoy entrenando muy bien y cuando los resultados salen, todo compensa. Es mi mejor temporada porque, aunque juvenil de segundo también logré muchos éxitos, las marcas de este año y las sensaciones son realmente positivas», reconoce.

Subió a lo más alto del podio en Mérida, después de recorrer 6.000 metros en primera posición. «Yo me encontraba muy bien entrenando, muy fuerte e iba muy confiada. Por eso, cuando vi que nadie salía, decidí arriesgar bastante y todo me salió bien, así que estoy muy contenta», rememora la palentina, sobre la carrera de cros de la semana anterior.

Carla Gallardo comenzó a entrenar a las órdenes de Santiago de la Parte cuando estudiaba cuarto de la ESO. Siempre le había gustado el atletismo y lo había vivido de cerca porque su hermano también lo ha practicado, aunque de pequeña se decantó por la gimnasia rítmica, el baloncesto o el balonmano. «Me decían que no tuviera prisa en empezar a correr, que cuanto más tarde, mejor. Corres el peligro de quemarte o de cansarte. A mí me gustaba correr, me acuerdo que de pequeña corría todas las carreras populares que ganaba. Y por fin decidí ponerme en serio, y siempre con Santiago de la Parte a mi lado», rememora Gallardo.

El objetivo de la temporada de invierno está cumplido y con creces. Ahora, después de competir este fin de semana en el Cros Universitario -porque se lo han pedido desde la Universidad-, descansará un par de semanas para reponer fuerzas y coger impulso de cara a la temporada al aire libre. «Lo que más me importa es el aire libre, porque los corredores le damos más importancia», reconoce Carla. El objetivo es quedar campeona de España de 1.500 metros pero, sobre todo, ir al Mundial», afirma con contundencia.

Pasaporte intercontinental

Gallardo tiene la mínima mundialista para viajar con la selección española a la localidad finlandesa de Tampere en 3.000 metros, pero ella quiere competir en 1.500. «Me gustaría bajar un poco las distancias. Quiero lograr la mínima de 1.500, a ver cómo van las cosas y si lo consigo», señala. Si lograse esta marca, se decantaría por la distancia corta. «Puedo doblar siempre que me deje la Federación de Atletismo pero me parece un palizón. Es mejor ir a una y hacerlo bien, que ir a dos y hacerlo mal», reconoce Carla.

La campeona de España de campo a través sub-20 entrena diariamente en Palencia más de una hora y media, y estudia primero de Medicina. «Los entrenamientos que yo realizo son más de calidad que de cantidad porque no corro velocidad», afirma Gallardo, que diariamente recorre con su limpia zancada las zonas verdes de Palencia mientras sigue creciendo como deportista. «Me paso el día en la calle corriendo, así que me habrán visto por ahí todos los palentinos», argumenta con humor. «Me gusta mucho correr por el Canal de Castilla, pero sobre todo cuando hay sol», concluye Gallardo, que conoce el Isla Dos Aguas como la palma de su mano.