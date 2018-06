Rugby World Rugby desestima el recurso de la Federación Española Los jugadores de España lamentan la derrota en Bélgica. / Efe Mantiene la sentencia que deja fuera a España del Mundial de Japón 2019 por incluir jugadores que no eran elegibles durante los partidos de clasificación COLPISA Madrid Miércoles, 6 junio 2018, 18:44

World Rugby, el máximo organismo mundial de este deporte, ha rechazado el recurso presentado por la Federación Española de Rugby (FER) y mantiene la sentencia que deja fuera a España del Mundial de Japón 2019 por incluir jugadores que no eran elegibles durante los partidos de clasificación para el torneo.

Según la resolución del tribunal de apelación de World Rugby, «tras los recursos interpuestos por Rumanía y España, un comité de apelación independiente ha confirmado la decisión del comité de disputas en relación con las infracciones de la elegibilidad de los jugadores durante el proceso de clasificación europea para el Mundial 2019. De conformidad con el reglamento de World Rugby, la decisión del comité de apelación es definitiva y vinculante, sin más derecho de apelación».

Por su parte, la FER «sigue considerando, como ya ha manifestado en ocasiones anteriores y en la propia apelación, que esta decisión es injusta y que queda confirmado que en el rugby la normativa no se aplica a todos de la misma manera, pues ha quedado probado que los errores que se imputan a España no eran tales si se hubiera respetado de forma estricta la aplicación de la norma en el momento en que los juugadores Mathieu Belie y Bastien Fuster participaron en 2008 y 2012, respectivamente, con el equipo de Francia sub20» y añade que «World Rugby no se encuentra sometido al Tribunal de Arbitraje Deportivo en cuestiones disciplinarias, por lo que las vías deportivas para posibles reclamaciones están agotadas».