Con la vista puesta en el Mundial de raquetas de nieve

Comenzó a correr por montaña con 36 años

El encuentro de Chechu Gómez con la montaña no fue por casualidad, era algo que llevaba buscando tiempo pero que, por diferentes motivos, no había logrado hasta hace cinco años. Chechu compitió en cros durante muchos años, ganando varios campeonatos regionales, y también se decantó por la bicicleta en múltiples ocasiones. Siempre le atrajo la montaña y el kilómetro vertical, pero su entrenador de aquel entonces, le desanimaba diciéndole que no servía para las carreras por montaña.

Hasta que se trasladó a vivir a Barruelo y todo se aceleró. Tan cerca de la montaña, decidió cambiar de entrenador y comenzar a competir donde siempre había querido, en el kilómetro vertical. «Comencé tarde, con 36 años o así. La verdad es que mi modalidad es más para chavales, que son más explosivos, pero ahí sigo, dando guerra», señala.

Actualmente, y a sus 41 años, se encuentra en la decimosexta posición del ranking nacional de corredores de montaña. «Tengo una montaña maravillosa aquí, ideal para entrenar», concluye.