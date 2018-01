CON LA VISTA PUESTA EN EL EUROPEO La karateca palentina Isabel Nieto participará en el Campeonato de Europa que se disputa en Rusia en febrero Isabel Nieto, en un entrenamiento. / ANTONIO QUINTERO ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Jueves, 11 enero 2018, 12:45

Si terminó el 2017 liderando la clasificación nacional sub-21 de Kárate y siendo una de las revelaciones de la temporada, el 2018 aún promete mucho más. La karateca palentina Isabel Nieto ha sido seleccionada -por primera vez en su vida- para formar parte del equipo español sub-21 en el Campeonato de Europa de Kárate, que se disputa en la ciudad rusa de Sochi del 2 al 4 de febrero.

«Estoy un poco nerviosa, pero ya no es la primera vez, no soy tan novata. Es la segunda vez que compito con España en un campeonato internacional y voy con más expectativas. Quiero luchar por las medallas», señala Isabel Nieto con determinación. La karateca palentina acudió en el mes de octubre al Mundial, en su primera participación internacional con la selección española, donde no logró el resultado esperado, ya que estuvo muy lejos de las medallas. «La primera vez que iba con la selección me impresionó todo, ver a todos los países, el pabellón tan grande. Esta vez tengo que intentar llegar lo más lejos posible. Realmente voy a por todas», señala la deportista, que recibió la llamada del combinado nacional, dos días después de la preselección que tuvo lugar el 10 de diciembre.

Después de conocer que viajaría a Rusia con los mejores de España, fue convocada con la selección española absoluta en Madrid. «Era la primera vez que me llamaban para entrenar con la absoluta, por lo que me puse muy contenta», agrega.

Competiciones y exámenes

Así que Isabel Nieto arrancó 2018 en la misma nube que despidió con uvas y campanadas el año anterior, liderando el ranking y sabiendo que va a participar en un Europeo. Pero antes de embarcar rumbo a Sochi con el resto de la expedición nacional, tiene que terminar todos los exámenes de primero de Nutrición. «De momento, no quiero pensar más allá de acabar los exámenes y el Campeonato de Europa de Kárate», afirma la palentina, que desde el año pasado ha aumentado el número de entrenamientos, descansando solo un día a la semana.

Nieto contaba con solo seis años cuando comenzó su andadura en el mundo del kárate. Doce años más tarde siente el kimono como parte de su piel y sigue con Héctor Bartolomé a su lado, quien la alienta para seguir creciendo. «Mi entrenador está muy orgulloso de mí y de lo que he mejorado. Pero también me dice que tengo que seguir trabajando para continuar creciendo como karateca», reconoce.

Antes de la cita rusa, se concentrará en Madrid, del 25 al 31 de enero, con el resto de karatecas de la selección. De categoría sub-21 van diez, cinco chicos y cinco chicas, siendo Isabel Nieto la única sub-21 en la categoría de -68 kilos. Eso sí, antes de hacer la maleta para el sueño de las medallas tiene que poner punto y final a los exámenes.

