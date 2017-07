VOLEIBOL Víctor Rodríguez: «Quiero estar en los Juegos de Tokio» Víctor Rodríguez en un partido con el Teruel. / EL NORTE El central palentino ha debutado este verano con la selección española absoluta en la Liga Mundial tras firmar una gran temporada CLAUDIA GUTIÉRREZ PALENCIA Domingo, 30 julio 2017, 16:50

Con tan solo 18 años, el palentino Víctor Rodríguez ha conseguido debutar con la selección española absoluta en la Liga Mundial -donde se ha alzado con el subcampeonato- ante Catar en Barcelona. Esta convocatoria no es más que el premio a una gran temporada, la segunda del palentino en el Teruel. Rodríguez, que comenzó a jugar a voleibol con 13 años, ha logrado esta campaña ser titular en el conjunto turolense, donde se proclamó la pasada campaña campeón de la Supercopa.

-¿Ha sido la primera vez que ha ido convocado con la selección absoluta?

-Sí, este año ha sido la primera vez que me han convocado. Porque antes estaba con la selección juvenil y después de la temporada con el Voleibol Teruel ya me llamaron este verano.

-¿Cómo ha sido la experiencia de defender la camiseta de España con el combinado nacional?

-Ha sido una experiencia inolvidable, realmente bonita. La verdad es que es un orgullo que te llamen para jugar con la selección absoluta y que valoren el trabajo que llevas realizando todo el año.

-¿En qué otras categorías ha sido convocado?

-Anteriormente a la absoluta, he sido convocado con la selección juvenil y la junior.

-¿Cuáles son los mejores títulos de su trayectoria profesional?

-Con la selección juvenil ganamos la Superliga 2, que era la liga que jugábamos, y después el año pasado con el CAI Voleibol Teruel conseguimos la Supercopa de España y logramos proclamarnos subcampeones de la Copa del Rey.

- En su segunda temporada en el Teruel solo ha perdido dos partidos, ¿qué expectativas tiene para afrontar esta nueva campaña?

-Pues la verdad es que como siempre. Con muchas ganas de conseguir más títulos con el club, porque al fin y al cabo es un equipo muy grande, que tiene una trayectoria muy larga y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y conseguir los máximos títulos.

-¿Cuánta importancia ha tenido Ricardo Maldonado en su trayectoria profesional?

-Mucha porque Ricardo Maldonado fue el entrenador de la selección juvenil que me hizo debutar. Él fue quien me llamó para formar parte en la Concentración Permanente de Palencia.

-Cuando llegó a Superliga con el Teruel ¿esperaba asumir tanta responsabilidad con el equipo?

-No, nunca lo hubiera pensado. Yo llegaba a Teruel pensando que jugaría algún partidillo, pero nunca me imaginé que estaría jugando unos ‘play off’ para pasar a la final. Ha sido una gran responsabilidad, puesto que venía de jugar con la selección juvenil y no dejo de tener tan solo 18 años.

-¿Qué es lo que más echa de menos de su tierra?

-Sobre todo los compañeros y amigos que dejé en la Concentración Permanente porque al final es como tu segunda casa. Vives con ellos todos los días, los ves cada rato y se convierten en tu familia. Ahora que estoy lejos, los echo mucho de menos.

-¿Cuáles son sus objetivos como jugador?

-Quiero esforzarme para hacerlo lo mejor posible para llegar lo más lejos que pueda y conseguir el mayor número posible de títulos.

-¿Cómo responde la afición del Teruel?

-La afición es impresionante. Hemos recibido mucho apoyo por su parte. Es genial poder contar con una afición así, que te esté apoyando en las buenas y en las malas, y que siempre esté ahí.

-¿Tiene la mente puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2020?

-Ojalá que pueda estar allí para representar a mi país. Pero, poco a poco, todo depende de cómo transcurran estos años.

