Pádel El II Torneo de pádel Virgen del Villar se organiza en modo liguilla El alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez; el concejal de Deportes, Héctor González, acompañados del promotor, patrocinador principal del Torneo y jugadores. La liguilla de esta edición se basa en una petición propia de los participantes, además el torneo contará con el apoyo del club Pádel Arena Viernes, 1 septiembre 2017, 12:48

El II Torneo de pádel Virgen del Villar de Laguna de Duero se basará en un sistema de liguilla a petición de los propios participantes del pasado año. El torneo se disputará entre el 14 y el 24 de septiembre, tras las fiestas patronales. El evento, tendrá como uno de sus mayores alicientes que se disputa sobre una pista portátil en la plaza de Los Lavaderos.

La otra novedad de esta segunda edición reside en que el club de apoyo será en esta ocasión el Pádel Arena, que cuenta con siete pistas en sus instalaciones. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para participar en este torneo, en el que en principio no habrá límite de parejas inscritas, ya que la organización considera que podrían acoger hasta 200 parejas.

Los partidos del torneo se disputarán en horario de mañana y tarde y los interesados en participar que no estén federados podrán hacerlo a través del correo electrónico v.vianapádel@gmail.com hasta el 12 de septiembre, mientras que los federados podrán inscribirse a través de la página de la Federación.

El precio para empadronados será de quince euros y para los no empadronados de veinte. Por su parte, si se desea participar en dos categoría, la inscripción será de treinta euros, mientras que para la categoría infantil habrá un precio de 7,5 euros para empadronados y diez para no empadronados. El torneo se dividirá en federado masculino (categoría única), federado femenino (1ª, 2ª y 3ª), no federado masculino y femenino (1ª, 2ª y 3ª) mixto (1ª y 2ª) e infantil (mayores de trece y menores de trece años).