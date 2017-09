XI Milla Isaac Viciosa Solange Pereira y Daniel Arce cumplen como favoritos Solange Pereira (002) y Jacqueline Martín (001) encabezan la milla femenina. / Montse Álvarez Alrededor de medio millar de atletas se dieron cita en la Acera de Recoletos REBECA PASALODOS Valladolid Domingo, 17 septiembre 2017, 12:24

La experiencia y la inteligencia son una combinación casi siempre ganadora en la práctica deportiva. Una regla no escrita que se cumplió en la tarde de ayer en la en la XI Milla Urbana Isaac Viciosa donde no hubo grandes sorpresas. Solange Pereira, la favorita en categoría absoluta femenina, se alzó al primer cajón del podio con una carrera que controló desde la salida, al igual que Daniel Arce, el ganador de la categoría homóloga en chicos.

Con una temperatura agradable y sin amenaza de lluvia —un tiempo impropio de la semana de San Mateo— se desarrolló la XI Milla Urbana Valladolid Premio Escuela de Atletismo Isaac Viciosa en la que un año más colabora El Norte de Castilla. Con 15 categorías distintas y cerca de 400 inscritos, la céntrica Acera de Recoletos congregó a multitud de aficionados al deporte que llenaron el recorrido desde las 17:30 hasta las 20:00 horas.

La carrera de élite femenina tuvo como previa un cariñoso homenaje a la dilatada trayectoria de la corredora catalana afincada en Ávila, Jaqueline Martín. Una atleta de 43 años que ha sido 16 veces internacional y que participaba en esta milla por primera vez.

Durante las dos primeras vueltas de la prueba femenina nadie parecía querer revelar sus intenciones, si bien Solange Pereira y la propia Jaqueline lideraban el grupo. Tras el tercer paso por línea de meta, la madrileña Isabel Martínez, del AD Marathon, tomó las riendas de un pequeño dueto ya destacado formado por ella y Solange. Ambas entraron juntas en última curva pero al encarar la recta final, la corredora del Valencia Esports mostró su mejor carta y no dio opción a la foto finish. El podio lo completó la joven Idaira Prieto, hija del mítico atleta segoviano Antonio Prieto.

La élite masculina inició su carrera con un ritmo tranquilo, con una clara intención de reservar energías, aunque pronto se empezó a romper el grupo y quedaron destacados ocho atletas. Entre ellos Daniel Arce, Francisco Alonso y Nassim Hassaus, ganador de la edición anterior, marcaron claramente su territorio. Un sprint final entre Arce y Hassaus puso elevó la emoción entre el público congregado, aunque el corredor del New Balance de Burgos cruzó primero la línea y no permitió revalidar título a su oponente.

Otras 13 categorías dieron opción a quienes aspiran a dedicarse al atletismo y a quienes les gusta correr por afición. Entre los primeros, los juveniles y cadetes tiñeron de naranja —color del club de Isaac Viciosa— los puestos de honor. Ángela Viciosa (cadete) sigue demostrando que los genes mandan y esta futura promesa del atletismo es una realidad. La carrera de velocidad puso la imagen espectacular mientras que los infantiles mostraron que ya dominan la técnica: importante respirar y articular bien los brazos.

Los no profesionales pusieron el color y el tesón. Los corredores populares dejaron patente que el running es algo más que una moda y los más pequeños, de 6 y 7 años, dejaron la nota entrañable del evento: con la cabeza por delante de los pies, porque las ganas pueden más que el físico; si te caes, te levantas, lo importante es acabar, y al acabar te abrazas al de al lado. La inteligencia en carrera se gana con la experiencia, y para eso les queda mucho.

Daniel Arce: «Confíaba en mi gran final»

El corredor burgalés, que se mostraba muy sonriente en el podio, destacaba la dureza de la prueba: «Es una carrera bastante dura porque hay muchas vueltas y las curvas son de 180 grados». El recorrido marca, según explica, el ritmo de la carrera: «La velocidad no es muy alta pero he podido solventar bien la prueba y me puedo llevar el triunfo para Burgos». Un triunfo logrado a base de controlar bien los tiempos: «Confíaba en mi gran final. Sabía que tengo la mejor marca de todos los participantes en 1.500 y eso me daba cierta seguridad para afrontar los últimos metros», concluye.

Solange Pereira: «Es una gozada correr una milla que lleve el nombre de Isaac»

La corredora del Valencia Esports partía como favorita, aunque ella destaca la calidad de sus oponentes: «Tenía arriba rivales importantes. Con Isabel ya he corrido varias veces y sabía que me lo iba a poner complicado hasta el final, pero confiaba en mi final y he cogido el último giro en primer lugar y he encarado la recta con fuerza». Para Pereira era la primera vez en esta prueba: «Nunca había corrido en Valladolid, es mi primera vez y el ambiente ha sido muy bonito. La verdad es que es una gozada correr una milla que lleve el nombre de Isaac y que se llene el centro de la ciudad para que nos conozca el publico», afirma.

Jaqueline Martín: «Es un honor recibir un homenaje en Valladolid»

La atleta de la sección de atletismo del FC Barcelona, recibió un reconocimiento a su larga trayectoría con gran ilusión: «Me emocioné al saber que iba a recibir un homenaje aquí y especialmente al ser de la mano de Isaac. Además, es un honor que sea en Valladolid porque llevo 17 años viviendo en Ávila y me siento una castellana y leonesa más», apuntó. La corredora, de 43 años, quiso destacar que la edad no es un impedimento para practicar deporte de alto nivel: «Voy a seguir compitiendo hasta el final», sentenció.