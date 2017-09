Atletismo La Seca inicia el III Circuito Corriendo entre viñas Óscar Fernández Giralda, ganador en 2016, entre viñedos. / El Norte Pedrosa del Rey, Mayorga, Corcos y Pesquera completarán la edición 2017 EL NORTE Valladolid Miércoles, 20 septiembre 2017, 11:25

La Diputación Provincial ha presentado la tercera edición del circuito de carreras ‘Corriendo entre Viñas’, cuya primera prueba va a tener lugar este domingo en La Seca. El acto de presentación de ‘Corriendo entre Viñas’ ha contado con la presencia del diputado de Deporte Luis Minguela, que ha contado con el respaldo de los alcaldes de las localidades que acogerán las pruebas; de atletas como Isaac Viciosa y los ganadores de la pasada edición edición, Óscar Fernández Giralda y Andrea Román; del director general de Ribera de Duero, Miguel Sanz, el presidente de la Denominación de Origen Cigales, Julio Valles, el gerente de la Ruta del Vino Cigales, Miguel A. García, la gerente de la Ruta del Vino de Rueda, Angeles Jiménez, el director comercial de Adarsa, Roberto Pérez, el representante de Coca-Cola, Marco Antonio Figueroa, y el director técnico de la prueba, Justino Asenjo.

'Corriendo entre viñas' es un circuito de atletismo con cinco pruebas, una por cada Denominación de Origen de la provincia de Valladolid, que va más allá de la competición. Las carreras tienen lugar entre los meses de septiembre y noviembre en lugares emblemáticos de la geografía vitivinícola vallisoletana, ofreciendo la posibilidad de correr entre viñedos. La provincia de Valladolid es la única de España con cinco Denominaciones de Origen y tres Rutas del Vino.

La prueba ofrece a los atletas que participan en alguna de las cinco pruebas la posibilidad de visitar museos o bodegas de la zona, así como la posibilidad de degustar el vino de las diferentes denominaciones de origen. Un motivo más para marcar en rojo esos cinco fines de semanas de los próximos meses.

'Corriendo entre viñas' invita a los participantes a correr entre viñedos en la provincia de Valladolid, en prácticamente todo el recorrido por los caminos interiores de las bodegas de las denominaciones de origen de la provincia.

GANADORES DEL CIRCUITO

El circuito será puntuable, de manera que habrá ganadores individuales de cada prueba, y también ganadores en las diferentes categorías establecidas, con la obligatoriedad de correr cuatro pruebas y participar en la última.

Se premiarán a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo, y también se establecen premios a los mejores clasificados de la localidad donde se celebre la prueba.

Además de los regalos aportados por las bodegas y organismos colaboradores, en esta edición se aporta un premio muy especial. Un fin de semana para disfrutar del Enoturismo en la provincia, para los dos ganadores absolutos, que consiste en una Experiencia Emina para dos personas, con estancia de una noche en el Hotel Rural Emina y una comida en el restaurante La Espadaña de San Bernardo con menú especial maridado. También está incluida la visita a la Bodega y Museo Emina con cata dirigida de vinos, y la cesión por parte de Adarsa Mercedes de un vehículo de alta gama, durante el fin de semana, para realizar la ruta.

La inscripción, que es gratuita, se podrá realizar a través de la página oficial del circuito www.corriendoentreviñas.es de manera independiente para cada prueba.

Novedades en 2017

Este año como novedad, y para acercar el atletismo a un mayor número de participantes, se podrá correr en dos distancias en cada prueba para los adultos. Un recorrido largo de entre 8 y 10 km. puntuable para el Circuito, y un recorrido corto, entre 4 y 5 km, que no será puntuable para el Circuito. Cada participante sólo se podrá inscribir en una de ellas. La previsión inicial de participación de corredores es de 2.000 personas.

La Seca abre el circuito este domingo

La Seca (DO Rueda) acogerá este domingo 24 de septiembre la primera prueba de este año. La inscripción ya esta abierta en la web www.corriendoentreviñas.es. El calendario tendrá continuidad en Pedrosa del Rey (D.O. Toro), el 1 de octubre; Mayorga (D.O. Tierras de León), el 8 de octubre; Corcos del Valle (D.O. Cigales), 15 de octubre; para finalizar en Pesquera de Duero (D.O. Ribera de Duero), el 22 de octubre

Entre viñas supone un evento para disfrutar de una de las actividades deportivas en auge en nuestra sociedad y una oportunidad para descubrir de la oferta enoturística cada vez más importante de la provincia vallisoletana.

Bodegas, museos, restaurantes, hoteles, balnearios… participan como colaboradores del Circuito, a través de las Denominaciones de Origen, Rutas del vino, Patronato de Turismo y la plataforma Alimentos de Valladolid , mostrando su oferta enoturística a los corredores, acompañantes y espectadores.

En la prueba de La Seca está confirmada la participación de los siguientes colaboradores: D.O. Rueda, Ruta del vino de Rueda, ayuntamiento de La Seca, Alimentos de Valladolid, Museo Provincial del Vino, Adarsa, Coca-Cola, Parque zoológico La era de las aves (Fresno el Viejo), Bodegas Diez Siglos de verdejo, Bodegas Mocén, Bodegas Emina, Bodegas Finca Montepedroso, Bodegas Javier Sanz Viticultor, Quesería Campoveja, Grupo Matarromera, Bodegas Emina y Bodegas Campo Eliseo

Homenaje a Javier Rebollo

La Diputación de Valladolid ha aprovechado la presentación de esta tercera edición de ‘Corriendo entre Viñas’ para rendir homenaje al atleta fallecido el pasado año, Javier Rebollo. El homenaje se realizará en la segunda carrera del circuito que transcurre en Pedrosa, que se denomina ‘Memorial Javier Rebollo’.