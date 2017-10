Ruth Beitia anuncia su retirada de la competición

Era un secreto a voces pero la propia Ruth Beitia ha sido al encargada de anuncair que deja el atletismo. Una emocionada Ruth, pero sin perder la sonrisa, ha anunciado su adiós a la alta competición.

"Han sido muchos años de trayectoria deportiva en las que hemos puesto el cuerpo al límite y la situación a la que nos enfrentamos es contaros que dejamos nuestra vida deportiva", anunció. Además, la ya exatleta reconoció que "todo lo que me ha enseñado el deporte y los valores que he aprendido me toca llevarlos a otro aspecto de la vida. El deporte siempre va a estar muy presente en mi vida", finalizó.

Acompañada por su entrenador, Ramón Torralbo, su "otro 50 por ciento", como ha reconocido Ruth Beitia, "dejan su vida deportiva después de seis meses muy duros", en los que se ha visto afectada por diversas lesiones, que le han causado "mucho dolor".

La atleta cántabra se marcha con un palmarés envidiable, ya que además de la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es tetracampeona de Europa, ha sido medallista en cinco campeonatos del mundo y nueve en campeonatos de Europa. Además, conquistó el oro en los Juegos del Mediterráneo y en 2015 se convirtió en la primera atleta española en ganar la IAAF Diamond League, título que revalidó en 2016.