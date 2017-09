Atletismo Ruth Beitia: «Nos estamos planteando si volver» Ruth Beitia posa con su medall de oro de los JJOO de Río. / Efe Después de un curso repleto de sinsabores, una lesión que podría ser artritis amenaza con retirar a la saltadora de 38 años MIGUEL OLMEDA Madrid Viernes, 15 septiembre 2017, 18:56

La imagen de Ruth Beitia celebrando el oro olímpico en el estadio de Río de Janeiro es historia del atletismo español. Apenas han pasado trece meses desde entonces, pero la estrella de la saltadora cántabra parece haberse apagado casi por completo. La culpa, de las lesiones, que le han lastrado a lo largo de la temporada; una que concluyó el 12 de agosto, cuando finalizó en último lugar la final del concurso de altura en el Mundial de Londres.

«Nos estamos planteando aún si volver. Han sido cuatro meses difíciles, en los que hemos estado buscando explicaciones con los fisios, haciéndome pruebas... Después del Mundial decidí cogerme vacaciones, ¡y era la primera vez en 20 años que descansaba en agosto! De ilusión y ganas vengo más renovada que nunca, pero estamos esperando a ver ese descarte, que podría ser artritis», desvela Beitia con la naturalidad de quien nada tiene ya que demostrar.

De momento, y a la espera de los resultados definitivos, ella sigue activa: «Estoy entrenando, haciendo ejercicio físico, pero cosas diferentes a las que trabajamos en atletismo». Tiene que cuidarse porque, si finalmente decide volver, no quiere repetir un año como 2017. «Si vuelvo a hacer atletismo, evidentemente, es para competir, porque esa es mi pasión. Y entrenar lo mismo. Emocionalmente, 2017 ha sido un año como muy rocambolesco. Es una situación que no te esperas: yo sigo siendo la misma persona que hace doce meses pero la gente no me valora como tal», reflexiona. La cruel inmediatez del deporte.

«Mi intención es seguir compitiendo hasta que el cuerpo aguante estando al 100%», desafía la mejor atleta española de la historia. Una verdadera incógnita, teniendo en cuenta que su mejor versión llegó con 37 años y ahora 'sólo' tiene 38: «Ojalá vuelva a recuperar a la Ruth que llevaba dentro». España la recibirá con los brazos abiertos.