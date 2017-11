Atletismo El retorno de un campeón Javier García del Barrio para su cronómetro tras llegar el primero a la meta del Campo de la Juventud. / Antonio Quintero El atleta Javi García del Barrio, que lleva sin competir desde diciembre por una osteopatía de pubis, reaparece este fin de semana en el Cros de Atapuerca ESTHER BENGOECHEA Palencia Jueves, 9 noviembre 2017, 12:10

Ocho meses sin competir, sin calzarse las zapatillas y sin trotar por los caminos. Desde mediados de enero hasta septiembre ha tenido que estar Javi García del Barrio, alejado de las carreras, de los entrenamientos y del mundo del ejercicio en general. «Echaba mucho de menos correr, es lo que he hecho toda la vida y me he acostumbrado a correr todos los días. Tampoco podía hacer bici ni nada, porque en cuanto me movía un poco ya me molestaba en la zona del pubis. Iba a andar, pero no me gusta porque me aburro», afirma Javi García del Barrio, ya recuperado de su lesión.

El atleta de Becerril del Carpio se lesionó después del Cros de Venta de Baños, donde concluyó en la octava posición con 34m09s. Antes de esta cita, compitió con la camiseta de la selección española en el Campeonato de Europa de Chia, donde cruzó la línea de meta en la posición trigésimo tercera y logró la medalla de plata por equipos. Pasadas estas dos competiciones, el fondista comenzó a sentir molestias y hasta se planteó correr la San Silvestre, pero el último día del año se levantó con catarro y prefirió quedarse en casa.

«Al principio mi entrenador y yo pensábamos que era una especia de tendinitis en la zona del abdominal porque el dolor se localizaba más allí. Dejé de correr pero no mejoraba, estuve un par de semanas haciendo solo la elíptica, pero el dolor no cesaba. Y me hice una resonancia magnética y tenía un principio de osteopatía de pubis», relata el corredor palentino.

Esta lesión suele ser muy larga y con grandes dosis de paciencia porque se tarda en ver la mejoría y no suele tener fecha fija de reincorporación. «Al final ha sido el tiempo y echarle paciencia y poco a poco a ver si vamos cogiendo la forma. Ha sido duro mentalmente porque ves que no se quita y no ves progresos. Nadie me puede decir que dentro de un mes estaré corriendo. No me decían nada porque es tan difícil saber los tiempos que tienes que armarte de paciencia y que sea lo que dios quiera. Todo es esperar hasta que esto mejore», afirma García del Barrio, que comienza a ver la luz al final del túnel.

Así que, durante todos estos meses, el atleta palentino se ha limitado a trabajar, en la empresa galletera de Gullón en Aguilar de Campoo, y a ver pasar el tiempo, mientras echaba de menos los montes, los caminos y los kilómetros en sus piernas. «Mi entrenador, Orlando Castro, me decía que tuviese paciencia, que no me comiese la cabeza, que ya poco a poco podríamos comenzar a hacer algo cuando estuviese bien, pero que lo importante y lo primero de todo era curarme», señala el corredor.

Y llegó septiembre y volvió a calzarse las zapatillas de deporte y a hacer lo que mejor hace y lo que más le gusta. Correr. Comenzó muy despacio, partiendo de cero. «Cinco minutos corriendo, cinco minuto andando, así. Pero todo a ritmos muy suaves porque no podía comenzar a lo bestia», reconoce. Y todo parecía ir bien, sin molestias en el pubis y recuperando forma física, hasta que llegó la ciática. «El culmen de todos los males llegó con la ciática y estuve un mes entero que me dolía y no se me quitaba. Creemos que me salió porque al correr ponía más peso en una pierna para evitar el dolor que había tenido», reconoce.

Javi García del Barrio ya tiene un objetivo a la vista, y casi al tacto porque es en 72 horas. El Cros de Atapuerca es la cita donde el de Becerril del Carpio ha decidido retornar a la competición, a tener ese gusanillo y a codearse de nuevo con los mejores.

Objetivos a larga distancia

«Voy para hacer un entrenamiento con un poco más de calidad, pero sin ningún objetivo, ni pretensiones de nada porque realmente aún no sé cómo estoy y solo voy a disfrutar», señala. «Sé que me van a pasar por todos los lados y voy a sufrir, pero ya tengo ganas de volver aunque aún esté lejos de mi forma», añade.

Los objetivos de García del Barrio en esta temporada son a larga distancia, ya para el año que viene. El Campeonato de España de Campo a Través o la Copa de Europa con su club, con el Bikila, son algunas de las citas que ya le rondan la cabeza. «Pero poco a poco, que ahora solo quiero ir viendo cómo estoy», advierte.

El palentino ya corre más de cien kilómetros a la semana, pero aún no sabe qué ritmo va a poder llevar durante la carrera. Atapuerca es el primer paso de otros muchos que tiene que dar este atleta de Becerril del Carpio, que sigue sintiendo pasión por correr y que este domingo volverá a competir, once meses después.