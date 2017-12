Kárate La palentina que pelea con las manos vacías Isabel Nieto, en el gimnasio en el que entrena. / Antonio Quintero Isabel Nieto acaba primera en el ranking nacional de kárate sub 21 dentro de su categoría LÍA Z. LORENZO Palencia Viernes, 8 diciembre 2017, 20:34

En japonés, el kárate es el camino de las manos (te) vacías (kara), de aquellos que pelean sobre el tatami sin más ayuda que su cuerpo. Sorprendentemente, España es una de las grandes potencias mundiales dentro de esta disciplina, ya que ostenta el número uno tanto en categoría masculina, Damián Quintero, como en femenina, Sandra Sánchez. Y entre las grandes figuras nacionales ha emergido Isabel Nieto, la gran sorpresa de este 2017. La palentina ha firmado una gran temporada para terminar primera en el ranking nacional sub 21 dentro de su categoría. «Estoy muy contenta con la temporada, sobre todo porque no me esperaba dar este salto. He conseguido muchas cosas en un solo año y ahora solo quiere centrarme en trabajar para el 2018», confiesa Isabel Nieto.

La karateca ha vivido una montaña rusa, con un bronce en los Juegos Mediterráneo y una convocatoria para el Mundial que se celebró en Tenerife. «Ha sido todo muy especial. Apenas tenía experiencia en la alta competición internacional y este año he estado presente en las dos más importantes. Para mí ha sido muy bonito poder estar junto a todas las grandes figuras del kárate», reconoce la palentina.

El Mundial

Su participación en el Mundial no fue como ella esperaba, ya que no estuvo cerca del podio, pero Isabel valora muy positivamente la convocatoria de la selección nacional. «Las sensaciones son muy distintas cuando compites por tu club que cuando lo haces por tu país. La primera vez que me subí a un tatami internacional me sentí muy pequeña, como si el público estuviera encima de mí. Desde entonces han cambiado muchas cosas y ahora me siento cómoda peleando rodeada de gente», asegura con decisión la karateca palentina.

Muchas más cosas han evolucionado dentro del mundo de Isabel, que ha intensificado sus entrenamientos físicos para dar el gran salto a sénior en el 2018. «Sé que lo primero son mis estudios, pero ahora que estoy tan cerca me gustaría competir con los mejores. Quiero estar en el Campeonato de Europa de febrero y luego competir en sénior», adelanta la palentina. 2018 será una temporada clave para una karateca que está en plena progresión.