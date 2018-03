MUNDIAL DE ATLETISMO Óscar Husillos, con la vista puesta en la meta Óscar Husillos celebra el récord de España de 400 metros en Madrid. / EFE Sin objetivos marcados para la cita, acude con la incógnita de cómo será su recuperación al ser dos pruebas al máximo nivel en el mismo día ESTHER BENGOECHEA Palencia Miércoles, 28 febrero 2018, 11:39

Los mejores del mundo van a estar allí -o ya están allí-. Y entre ellos se encuentra el atleta palentino Óscar Husillos, dispuesto a volar sobre la pista de la National Indoor Arena en la prueba de 400 metros -donde también compite el español Lucas Bua- y en el relevo de 4x400 metros en el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta de Birmingham.

«Él físicamente se encuentra muy bien, pero vamos a ver los resultados. Está muy animado y con muchas ganas. Yo creo que sí que está bien, porque ha sido inesperado que lograse todas estas marcas. Lo que tenemos que ver es lo que le aguanta el cuerpo este fin de semana», señala su entrenador, Luis Ángel Caballero, que podrá acompañar en esta ocasión a su pupilo en la cita mundialista. «Es la primera vez que me invitan. Normalmente llevan a los entrenadores de concursos, de carreras no suelen invitar, pero el seleccionador dijo que si no iba yo, que quién iba a ir, después de batir el récord de 200, 300 y 400. Así que estoy muy contento de poder acompañarle», reconoce Caballero, que hoy aterriza con toda la expedición nacional en Birmingham, después de hacer escala en Bruselas.

Y es que la temporada en pista cubierta de Óscar Husillos está siendo realmente impresionante, ya que el velocista de Astudillo ha batido el récord de 200, 300 y 400 metros y llega Reino Unido en su mejor estado de forma.

«La única duda que tengo, y que también tiene Óscar, es cómo se va a recuperar su cuerpo el viernes. Si por suerte o por el estado de forma o lo que sea, pasase a la final, es un día y medio de recuperación», reconoce Luis Ángel Caballero. «Ese mismo día, el viernes, es donde van a estar todas las claves de Óscar en el Mundial», agrega.

Husillos debuta en el Mundial de Birmingham por la mañana en las pruebas eliminatorias de 400 metros. Si lograse clasificarse para semifinales, volvería a competir el mismo día por la tarde. «Tiene que correr a tope todas las carreras porque compite con los mejores del mundo y tiene que estar al 100% para poder clasificarse. La clave va a estar en que se recupere mejor o peor que sus rivales», analiza.

Experiencia internacional

Con mucha confianza en sus posibilidades pero sin ningún objetivo marcado para el Mundial, el de Astudillo competirá con experiencia en pruebas internacionales y en grandes citas. «La experiencia no le va a faltar. El único problema reside en que no está acostumbrado a correr dos veces en un día un 400 metros», advierte Caballero.

Si esto ocurriera, es decir, si Husillos se clasificase para disputar las semifinales del 400 metros el viernes por la tarde, no competiría con el relevo de 4x400 metros al día siguiente por la mañana. «No podría competir el sábado porque estaría reventado», señala Caballero. En la misma situación está Lucas Bua, quien también competirá en solitario y en el relevos. El conjunto de 4x400 metros lo componen seis atletas, por si Husillos o Bua no pudiesen formar parte del mismo o para poder suplir cualquier lesión.

Con ilusión y ganas de seguir creciendo como atleta en esta excepcional temporada, Husillos llega a Birmingham, dispuesto a seguir grabando su nombre en la historia.

