ATLETISMO Óscar Husillos: «Viendo el nivel que tenemos, hay que apostar por los relevos» Óscar Husillos celebra la primera posición del equipo de relevos de 4x400 metros en la semifinal del Mundial de Londres. / John Sibley «Podríamos llegar a luchar por una medalla en el próximo mundialo en una final olímpica» afirma el astudillano ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Viernes, 18 agosto 2017, 18:21

Recién llegado del Mundial de Londres, ya descansa en Astudillo dispuesto a disfrutar de sus merecidas vacaciones hasta mediados de septiembre. Óscar Husillos logró clasificarse para la semifinal del 400 metros -y a punto estuvo de hacerlo para la final-, y terminó en quinta posición junto a sus compañeros Lucas Búa, Darwin Echeverry y Samuel García en el relevo de 4x400 metros -donde batieron el récord nacional-. Su gran actuación mundialista es la guinda al pastel de una magnífica temporada, donde se ha proclamado campeón de España en pista cubierta y al aire libre en la distancia de 400 metros.

-¿Cómo valora la experiencia del Mundial de Londres?

-La experiencia ha sido realmente buena. Al final puede que un poco largo porque han sido muchos días allí. Lo que más nos preocupaba era mantener la concentración tanto tiempo, desde el 5 y 6, que corríamos en individual, hasta el 12, que lo hacíamos con los relevos.

-¿Y cómo lograron mantener la concentración tantos días?

-Pues entrenando todos los días, sin poder disfrutar de Londres. Se hace un poco pesado, pero ha merecido la pena estar sufriendo todos los días e ir directamente de entrenar al fisioterapeuta, sin poder hacer nada de turismo, del hotel al estadio.

«Estoy más que satisfecho con mi actuación en el Mundial»

-¿Tenían un horario fijo?

-Sí, todos los días. Nos levantábamos a las ocho y media, y a las diez ya estábamos entrenando. Éramos muchos y teníamos que andar con cuidado para estar todos a gusto. He visto la Torre de Londres porque estaba a dos minutos del hotel y dábamos algún paseo para despejarnos, pero poco más. Ya tendré tiempo de hacer turismo más adelante.

-Hizo un gran papel en la semifinal individual...

-Sí, aunque por tiempos me quedé un poco lejos de la final, pero logré marca personal y el objetivo era estar entre los 24 mejores, y he terminado en el decimocuarto puesto del mundo, mejorando más de veinte posiciones. Estoy más que satisfecho con mi actuación en el Mundial.

-Se ha codeado con los mejores del mundo...

-Sí, y al principio sí que estás algo más nervioso porque estás con gente muy buena y porque el estadio contaba desde las diez de la mañana con 55.000 personas, que son un lujo porque animan, apoyan y respetan en todo momento a cualquier deportista. Pero a la larga estás aún más motivado por vivir esa experiencia.

«Estábamos entrenando muy bien y he llegado en forma al Mundial»

-¿Está en su mejor momento?

-El año ha sido muy bueno, con los objetivos claros y con tranquilidad y paciencia. Sabía que las cosas irían saliendo, así que no me obsesionaba con las marcas ni con estar todo el día corriendo. Estábamos entrenando muy bien y he llegado en forma al Mundial, que era lo que nos preocupaba.

-Y en relevos son uno de los mejores del mundo...

-Pues sí, de saber que competíamos cuatro días antes de volar, a terminar quintos. La semifinal que corrimos vimos que era más sencilla que la segunda. Salió todo muy bien, ganamos y estábamos motivados.

-¿Y esperaban terminar en quinta posición?

-Sabíamos que la final era complicada, queríamos salir a disfrutar y dar lo máximo, e intentar batir el récord de España, que lo conseguimos. Sí, logramos el quinto puesto, una lástima que se nos escapase el cuarto en los últimos 50 metros. Pero viendo el nivel, podemos luchar en los siguientes mundiales por una medalla o quién sabe si en una final olímpica. Hay que ser conscientes y saber que si alguna vez tenemos que apostar por el relevo y no por una prueba individual, pues hay que hacerlo.

- Ahora, a descansar por fin...

-Me pondré a entrenar a mediados de septiembre y hasta entonces estar tranquilo porque lo necesito. El año pasado comencé pronto, el 15 de agosto, y ahora he terminado el 13, así que es un año entero de competición y entrenamientos. Y más que el cansancio físico, es el cansancio emocional. Ahora descanso y así comenzamos la temporada que viene con más fuerza aún.