Los mejores se citan en Venta de Baños

Higuero, un invitado de lujo en la carrera venteña

El diez veces campeón de España de 1.500 metros, campeón de Europa en el año 2007 y medalla de bronce en el Mundial de pista cubierta un año más tarde estará este domingo en Venta de Baños. Pero no, no se crean que el atleta arandino volverá a calzarse las zapatillas para volar en el circuito palentino, no. El fondista burgalés ya está retirado de la competición oficial y acude a la prueba de Venta de Baños para formar parte del equipo de retransmisión de Televisión Española, que ofrecerá en directo la carrera venteña a través de Teledeporte.

Además de dar en directo el cros, tendrán una cámara suspendida, entrevistas, vídeos y ‘streaming’ por el canal ‘Run Online’, que tiene una página de Facebook con más de 40.000 seguidores.

«Una de las finalidades del cros es poner al municipio en el mundo, por eso hemos dado una vuelta a la difusión y hemos establecido un convenio con Juan Carlos Higuero, actual comentarista de TVE», afirma el técnico de Deportes de Venta de Baños, Carlos Gordillo. «Queremos ver cómo se desarrolla esta experiencia, y si nos sirve para difundir aún más la prueba y el municipio», concluye.