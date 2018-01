«ES MI MEJOR RESULTADO Y ESTOY MUY CONTENTO» El atleta palentino Javier García del Barrio termina quinto en el Cros de Amorebieta y confirma que está recuperado de su lesión Javier García del Barrio, disputando el Cros de Amorebieta del domingo. / BORJA AGUDO ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Martes, 9 enero 2018, 10:49

Después de poner punto y final al 2017 con el triunfo -cuarto en su carrera- en la San Silvestre de Palencia, el de Becerril del Carpio decidió, al día siguiente de abrir los regalos de Reyes, vestirse de corto, ponerse guantes para el frío y luchar por seguir creciendo como deportista en el Cros de Amorebieta. «La verdad es que el barro se amolda muy bien a mis características. Había mucho nivel en la prueba y el resultado ha sido magnífico, no me lo esperaba», reconoce Javier García del Barrio, quien al día siguiente de concluir en quinta posición en la cita vasca tuvo que madrugar porque tenía turno de trabajo de mañana en Gullón.

«Es el mejor resultado de mi carrera deportiva y estoy realmente contento. He quedado por delante del campeón de España de hace dos años, Toni Abadía, y ganar a corredores de la talla de este, de Dani Mateo o Iván Fernández significa mucho para mí y me da un plus de motivación para seguir mejorando», afirma el fondista palentino.

«Terminé el año con buenas sensaciones, ganando la San Silvestre y me voy sintiendo muy bien. Es verdad que todavía no termino de encontrar las magníficas sensaciones. Aún tengo días malos, pero voy alcanzando mejor nivel de forma y estoy muy contento por ello. Estoy recuperado del todo, no tengo ninguna molestia que me impida entrenar y eso es básico», señala el de Becerril del Carpio.

García del Barrio se lesionó en diciembre de 2016 y estuvo casi un año -once meses- alejado de la competición por una osteopatía de pubis. Trece meses después de tener que aparcar -temporalmente- el atletismo, cruzó la línea de meta del Cros de Amorebieta en quinta posición, con un tiempo de 37m15s, por detrás del ugandés Toroitich (36m28s), Kirui (36m37s), Fifa (37m10s) y Lamdassem (37m11s).

El corredor palentino no se propuso objetivos a principio de temporada, pero esta quinta plaza da alas al atleta del Bikila. «Este resultado es una prueba más en el camino para llegar en forma al Campeonato de España de cros individual, que es Mérida», reconoce, ya con objetivos a la vista. «Además quiero llegar en buena forma al campeonato de España por equipos con el Bikila y al de Europa de clubes», reconoce el fondista.

Antes de esas citas nacionales e internacionales, la siguiente parada de Javier García del Barrio será el Cros de Elgoibar este fin de semana. «Lo corrí una vez y me gustó la dureza de la prueba y el ambiente que le rodea», concluye el atleta palentino.