Karate 23 medallas para Valladolid en el Regional benjamín, alevín, infantil y juvenil Momento de uno de los combates en el pabellón de Parquesol. Más de cuatrocientos karatekas se dieron cita en un abarrotado pabellón de Parquesol

Nada menos que 23 medallas conquistaron los karatekas vallisoletanos en el pasado Campeonato de Castilla y León de las categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil, es decir desde los 7 hasta los 13 años, disputado en un pabellón de Parquesol que se quedó excesivamente pequeño para los más de cuatrocientos jóvenes karatekas y sus acompañantes que durante toda la jornada abarrotaron las pequeñas gradas y todos los aledaños. Sin lugar a dudas, un campeonato de estas características requiere de un pabellón de mayores dimensiones, como es el Pilar Fernández Valderrama, sede de anteriores eventos del karate regional.

La actuación de los karatekas vallisoletanos fue brillante, cosechando un total de 23 trofeos, con cuatro oros, ocho platas y once bronces, destacando especialmente la cantera del Budokan en Medina del Campo, que aportó once de estos trofeos. Una de las protagonistas fue Martina López (Budokan Medina), quien hizo doblete proclamándose campeona en la categoría Alevín tanto en Kumite +32kg como en Kata, categoría en la que estuvo acompañada en el podio por Verónica Martín, del club Jasbudo de Laguna. También fue para destacar el rendimiento de otras tres karatekas medinenses que cosecharon medallas a pares con sendos dobletes en Kata y Kumite. De este modo, en categoría Juvenil, Aitana Izquierdo y Andrea Anderson, ambas del Budokan, fueron respectivamente segunda y tercera en Kata, con Izquierdo volviendo a subir al segundo cajón del podio en Kumite -42kg y Anderson quedando nuevamente tercera en el peso hasta 47kg. Adriana Nicolás (Budokan Medina) tuvo una trayectoria similar y ganó la plata en Kumite Infantil -42kg y el bronce en Kata Infantil, categoría en la que estuvo acompañada en el podio por Irene Carnicero (Jasbudo). En la modalidad de Katas se celebró una medalla más: la plata en Infantil masculino de Alonso Bayón, del Shotokan Tudela. Aparte de los dos oros de Martina López, no hay que olvidar los primeros puestos de otras dos karatekas del Budokan: la vallisoletana Desiré Rodríguez, campeona en Kumite Juvenil +52kg, y la cabezonera Claudia García, campeona en Kumite Juvenil -47kg, categoría en la que el Budokan prácticamente copó el podio, pues García estuvo flanqueada por Alba Domínguez, subcampeona, y la ya mencionada Andrea Anderson, tercera. La modalidad de Kumite trajo otras dos platas más: las de Marcos Pordomingo (Budokan Rueda), en Infantil masculino +45kg, y Daniela Lobato (Jasbudo), en Infantil femenino -30kg, categoría en la que Mónica Martín (Budokan Rueda) fue bronce. El botín de trofeos de Kumite se completa con los terceros puestos de Héctor Anderson (Budokan Medina), en Alevín masculino -34kg, Adriana Marcos (Shingitai), en Infantil femenino +42kg, y Rodrigo Llorente y Jaime López, ambos del Budokan, en Juvenil masculino -42kg.

Las próximas citas importantes de karate tendrán lugar fuera de Valladolid. El domingo 17, en Trujillo, se disputará el XVII Trofeo Diputación de Cáceres, en el que se medirán las selecciones de las Federaciones Portuguesa, Andaluza, Cántabra, Castellana y Leonesa, Extremeña y Manchega. Representando a Castilla y León competirán los karatekas del Budokan María Pérez, Claudia García, e Ismael Benali. Una semana más tarde se disputará en Sevilla el Campeonato de España Sénior, con seis karatekas vallisoletanos en liza, María Pérez, Ofelia Frutos, Carlos Hernando, Mario Nuevo, Roosevelt Villafaña y Mario Montero, todos ellos del Budokan.