Mayte Martínez regresa a las pistas

Mayte Martínez, la mejor atleta vallisoletana de la historia, comienza una doble andadura. Por un lado, contrajo ayer matrimonio con su pareja Nacho Gangoso teniendo como testigo de excepción a su hija Carmen, de cuatro años, en una ceremonia civil celebrada en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, a cargo de Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación y del Partido Popular en Valladolid, en el que milita la atleta como concejala en el ayuntamiento. Y por otro lado, Mayte Martínez ha vuelto a la competición, evidentemente en la categoría de veteranos, después de varios meses de dura y solitaria preparación. Si la semana pasada debutaba en el Campeonato de Castilla y León, celebrado en Salamanca, ahora el objetivo está en el Campeonato de España que se disputará el próximo día 3 de marzo también en la pista charra. Y una vez lanzada, Mayte también aspira al Campeonato de Europa los días 21 y 22 de marzo en Madrid y por supuesto al Mundial que se celebrará en septiembre en Málaga.

Galería de fotos Boda de Mayte Martínez y Fernando Gangoso

La sensación de tristeza que le dejó el hecho de abandonar el atletismo a causa de una lesión, el encontrar tiempo para entrenar, que el Europeo y el Mundial se celebren en España, el apoyo de su marido Nacho y sus padres y la ayuda de Juan Carlos Granados para volver a los entrenamientos han sido los factores que según Mayte Martínez se han unido para decidir regresar a la alta competición. «Era una espinita que tenía clavada», comenta la atleta de 42 años, que lleva en el ADN la competitividad.

A pesar de ello, reconoce la vallisoletana que «nada es como antes, pero los valores que me enseñó el deporte, como el esfuerzo, la constancia, el trabajo y la disciplina, nunca se pierden y ello me ha valido para seguir unos entrenamientos muy duros, con muchas jornadas en solitario en la pista, y también para organizar mi tiempo y atender mi trabajo como concejal del ayuntamiento».

Mayte ha marcado ahora 2.21.30 en los 800 metros, su prueba mítica en la que llegó a ganar dos bronces mundiales en Birmingham y Osaka, y afirma que con unos segundos menos podrá optar a medalla en el Campeonato de España e incluso en el de Europa. Y en los Mundiales será más complicado, pero está dispuesta a mejorar sensiblemente sus registros de aquí a septiembre.

En cuanto a su papel como concejala, Mayte Martínez afirma que es una experiencia por la que debería pasar todo el mundo para que comprobasen de primera mano el trabajo y las horas que se lleva a lo largo del día. «Es un cargo muy exigente, y eso sin responsabilidades de gobierno, pero a la vez muy reconfortante. Me gusta porque la política municipal es muy cercana, del tú a tú, del cara a cara y yo siempre he sido una mujer comprometida e implicada con la sociedad y con mi ciudad. Se pueden hacer muchas cosas inmediatas para beneficio de los ciudadanos, aunque también hay que conocer los tiempos de la administración y que hay cuestiones que no se pueden solucionar en el momento». Y no duda en afirmar que le encantaría repetir en las listas del Partido Popular para un nuevo mandato.

Y es que a Mayte Martínez no le duelen prendas en reconocer que disfruta con la política, con el atletismo y con su familia, y todos ellos le hacen sentirse especialmente orgullosa y feliz.