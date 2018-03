Atletismo Mayte Martínez, campeona de Europa Máster de 800 metros Mayte Martínez, escoltada por la británica Palmer-Blount y la irlandesa Quaid. / El Norte La atleta vallisoletana superó en los últimos metros a la británica Palmer-Blount para alzarse con el título MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Jueves, 22 marzo 2018, 21:23

La clase, el estilo y la garra nunca se pierden y ayer Mayte Martínez lo demostró con creces en el pabellón Gallur de Madrid, donde conquistó el título europeo de los 800 metros en la categoría de W40. La concejal y atleta Mayte Martínez, que regresaba a las pistas después de anunciar hace ya seis años su retirada del atletismo de alto nivel, no lo pudo hacer con mejores perspectivas. Se clasificó el pasado miércoles para la final con el segundo mejor tiempo de las 18 participantes, solo superada por la británica Palmer-Blount, pero la atleta de Santovenia de Pisuerga tenía muy claro que podía batir a la británica.

Ayer, a las 19:30 se dio la salida a la carrera de 800 metros M40 con un grupo de nueve atletas. Enseguida tomó la cabeza la británica Lisa Palmer-Blount mientras Mayte se colocaba en tercera posición en el grupo y la irlandesa Annette Quaidi era segunda. Así pasaron el primer 400 mientras iban dejando un reguero de atletas por detrás. Poco antes de iniciar los últimos doscientos metros, en la recta de meta, Mayte superó a la irlandesa y se colocó segunda, a la vez que la británica intentaba marcharse en solitario. En la contrameta, Mayte, en un auténtico derroche de fuerzas, superó a su rival entre el aplauso y la algarabía de todo el pabellón. Fiel a su estilo, con un esprint final muy poderoso, Mayte Martínez mantuvo el ritmo y evitó que la británica la alcanzase en los metros finales. Así, la atleta vallisoletana, a la que siempre se le negó el primer puesto en las grandes competiciones internacionales, por fin puede lucir en su palmarés un título continental.

Además, Mayte paró el crono en 2:16:60, casi un segundo menos de la marca que ella misma presentaba a este Europeo, ante el delirio de una grada entregada con la campeona vallisoletana.

«Ha sido una sensación muy especial subir al podio en lo más alto y escuchar el himno. A lo largo de mi carrera siempre estuvo en los primeros puestos, pero se me negaron los títulos internacionales», comentó una emocionada Mayte. En cuanto a la carrera, reconoció que todo le había salido «tal y como estaba preparado. Tenía que aguantar el tirón de la británica para intentar superarla en los últimos doscientos metros. Me he sentido muy bien, muy fuerte aunque ciertamente los últimos cuarenta metros se me han hecho eternos. Creo que la gente ha disfrutado con esta carrera». Ahora, Mayte descansará unos días y posteriormente comenzará a preparar el Campeonato de España al aire libre que se disputará en Vitoria en junio, y más tarde, el gran objetivo de su regreso a las pistas, que es el Mundial, en septiembre en Málaga.

Y mientras Mayte Martínez debutaba en esta competición de Máster o veteranos, dos integrantes del CLub Atletismo Valladolid, con mucho smás campeonatos a sus espaldas, volvían a subir al podio. Así, el veterano Julio Calvo conquistaba un nuevo título europeo de disco con un lanzamiento de 44,84 metros en la categoría M70, mientras que Isabel Aisa lanzó el peso a 12,13 metros en la categoría de W55.