Mario García: «El objetivo es estar entre los diez primeros del Europeo y el oro por equipos con España» El atleta júnior salmantino ha sido convocado por la Federación para el Campeonato de Europa de cross de Eslovaquia

La Federación Española de Atletismo hizo ayer oficial la convocatoria oficial de todos los equipos nacionales para el Campeonato de Europa de campo a través de Samorin del próximo 10 de diciembre. Y entre ellos el salmantino Mario García Romo con el equipo sub-20 junto a Ignacio Fontes, ganador de los crosses de Atapuerca y Alcobendas, y además Miguel González, Tariku Novales, Ouassim Oumaiz, Annasse El Hamdouini y Mario García.

La de Eslovaquia será la cuarta internacionalidad con España del pupilo de Lucio Rodríguez tras su presencia en el Mundial escolar de cross, el Mundial de Campo a Través, donde fue el 31º y primer europeo en Kampala (Uganda), y el Europeo júnior, en el que terminó noveno en Grosseto (Italia), en los 3.000 metros.

El salmantino, que fue cuarto en el cross de Atapuerca y segundo en el de Soria, señala estar «muy contento por la convocatoria con España. Además, al ser un Europeo será más fácil estar arriba, no como en un Mundial que con la presencia de los corredores keniatas los primeros puestos son muy complicados», expresa el de Villar de Gallimazo, que señala sobre sus objetivos personales para la cita de Samorin que «espero hacer un buen papel. Llevo varias semanas seguidas de muy buenos entrenamientos y espero estar entre los diez primeros en la clasificación para darle la mayor puntuación posible a España. Además, como conjuntos llevamos un equipazo y creo que podemos optar al oro, que debe ser nuestro reto. Tenemos uno de los mejores equipos de los últimos años, aunque deberemos estar muy atentos a los ingleses, belgas, franceses y turcos».

Sobre su papel en la temporada de cross en España, Mario García relata que «en Atapuerca me encontré muy bien. Salimos muy rápidos desde el inicio pero no me sentía forzado. En Soria se fue algo más lento desde el inicio y luego hubo un cambio muy fuerte y también me sentí bien».

El salmantino ya ha estado recabando información del circuito que se encontrará en Eslovaquia el próximo 10 de diciembre:«Por lo que he visto se trata de un circuito muy rápido y plano. Es un hipódromo e imagino que por ello la hierba estará bastante alta, con un par de obstáculos artificiales. Será una carrera rápida y habrá que estar atentos a los ataques sin perder energía».