ATLETISMO Mario García, convocado con la selección de Europa para el cross más prestigioso del mundo Mario García Romo, segundo por la izquierda, con la medalla de oro por equipos en el Europeo de cross. El técnico del atleta salmantino, reciente oro con España en el Europeo de cross sub-20, cree que su pupilo llegará muy lejos

El atleta salmantino Mario García Romo llegó ayer a España procedente de la localidad eslovaca de Samorin con su medalla de oro lograda junto al equipo español sub-20 en el Campeonato de Europa de Cross, medalla que además llegó ‘adornada’ con el noveno puesto individual. La progresión del atleta de Villar de Gallimazo sigue siendo progresiva año tras año y el futuro que le espera, en palabras de su entrenador Lucio Rodríguez, es «brillante». La de Samorin fue la cuarta cita internacional con España para Mario, que estuvo en los últimos años en el Mundial escolar de cross, el Mundial de Campo a Través, donde fue el 31º y primer europeo en Kampala (Uganda), y el Europeo júnior, en el que terminó noveno en Grosseto (Italia), en los 3.000 metros el curso pasado.

«En este Europeo Mario ha cumplido con todos los objetivos que llevábamos. Todavía no está al 100% porque queremos que tenga el pico de forma para el Nacional de cross, donde iremos a por el oro, pero en Samorin estuvo fenomenal corriendo por debajo de cero grados, que siempre es más complicado, y entrando entre los diez mejores del continente en una carrera que del 5º al 9º entraron en apenas dos segundos de diferencia.En mi opinión, la sub-20 fue la mejor carrera de todo el Europeo porque hubo muchos corredores compitiendo por la victoria y además con todos los españoles a gran nivel y logrando la medalla de oro por equipos», dice Lucio.

Próximos retos

En cuanto a los próximos retos del atleta, Lucio señala que «ahora prepararemos bien el Nacional de cross y también el Europeo de clubes con el Playas de Castellón, una cita que tendrá lugar en Estambul», apunta el entrenador, que añade que «después iremos a por el 3.000 del Nacional de pista cubierta». Así, tras la temporada invernal, Rodríguez señala que «tras unos días de descanso activo, Mario empezará a preparar el verano al aire libre tanto para el 1.500 y corriendo también algún 800».

«El gran reto del verano será intentar bajar de 3.40 en el 1.500. Ahora tiene 3.42 y creo que podría incluso lograr la mínima para el Europeo sénior de esta distancia (3.40), aunque eso no quiere decir que vayamos porque para un júnior como él se le haría muy larga la temporada y nosotros queremos ir paso a paso. Mario va a llegar seguro y no tenemos prisa. Para mí, es el atleta salmantino más completo que he visto aquí. Será un gran atleta internacional», finaliza Lucio.

Citado con la selección europea

El joven atleta salmantino ha recibido además estos días otra gran noticia: Mario García Romo ha sido convocado por la selección de Europa para participar el 13 de enero de 2018 en el Great Edimburgh XC, el cross más prestigioso del mundo en el que compiten en la categoría sub-20 la selección de Estados Unidos, la de Escocia, la de Gran Bretaña y la de Europa.