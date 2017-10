MIKEL DIESTRO | ENTRENADOR GUARDO FS «Aún estamos muy lejos de cómo queremos que juegue el equipo» El entrenador del Deporcyl Guardo FS, Mikel Diestro. / J. C. DIEZ El Deporcyl Guardo FS lidera la clasificación de Segunda División B y se encuentra en dieciseisavos de final de la Copa del Rey ESTHER BENGOECHEA Miércoles, 4 octubre 2017, 11:17

El entrenador del Deporcyl Guardo FS, Mikel Diestro, reconoce que su equipo, líder de Segunda B tras dos jornadas disputadas y en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tiene margen de mejora -mucha mejora-, pero que está trabajando bien, a pesar de no haber podido contar con la plantilla al completo durante la pretemporada.

-¿Cómo valora el arranque de temporada de su equipo?

-Ha sido una pretemporada muy difícil y con muchos problemas para entrenar, y eso se ve reflejado en el juego. Estamos sacando los resultado por calidad y porque los jugadores compiten como animales y son extremadamente competitivos. Pero aún estamos muy lejos de cómo queremos que juegue el equipo.

-¿Qué problemas han tenido durante la pretemporada?

-No hemos podido entrenar bien por el número de jugadores, ya sea por horarios de trabajo, por lesiones... Tenemos que continuar trabajando mucho en los entrenamientos para seguir creciendo. Hay que tener en cuenta que hemos cambiado toda la forma de jugar, porque hemos pensado que con una forma nueva de jugar tenemos más opciones de ganar, y aún estamos en periodo de adaptación.

-Pero están líderes de la tabla del clasificación....

-Sí, pero aún estamos en la jornada 2, y queda mucho. Hasta el final de la primera vuelta no se pueden sacar conclusiones, hasta que todos hayan jugado con todos. Ahora simplemente se puede decir que estamos por el buen camino y que tenemos que seguir trabajando así.

-¿En qué destaca la categoría en la que milita el Deporcyl Guardo?

-Es una categoría muy compleja porque la exigencia es casi profesional y el cobro de los jugadores, si es que cobran, no lo es. Y todos los equipos tienen sus problemas, hay conjuntos con mejores jugadores, y otros con mejor estructura... Cada uno tiene sus cosas.

-¿Quiénes son los rivales a batir?

-Es un poco pronto para aventurarnos, pero me parece que Benavente será un rival a batir aunque aún hay equipos que no he visto. Tienen que pasar más jornadas para saberlo.

-¿El objetivo de la temporada es lograr el ascenso a Segunda?

-El objetivo sí es intentar el ascenso, con toda la dificultad que entraña y que tenemos que ser todos consecuentes con ese objetivo. Tenemos que trabajar más o mejor que nadie para lograrlo.

-La semana que viene se enfrentan al Ribera Navarra de Primera División en la Copa del Rey...

-Sí, afrontamos el partido con muchas ganas, conscientes de que nos enfrentamos a un equipo de Primera e intentaremos mostrar todas nuestras armas y que la competición nos ponga en nuestro sitio. No podemos olvidar que el rival está dos categorías por encima.

-Y ahí estará la incombustible afición del equipo...

-Sí, seguro, allí estarán cantando y apretando. Seguramente sea lo mejor que tenga este club con mucha diferencia porque son muy grandes y cualquiera que vaya al campo lo puede ver.