Juan José Buena y Alicia Diago ganan en Torrelobatón

Un trazado exigente, una buena organización, la propicia climatología y un gran ambiente festivo, marcaron la última de las pruebas puntuables en la XXIII edición del Circuito de las Cinco Leguas Mayte Martínez, organizado por la Diputación de Valladolid en colaboración con la Federación de Atletismo de Castilla y León. Una prueba clásica para la provincia desde que arrancara en 1996, y que pretende promocionar el atletismo en las zonas rurales, así como dar a conocer la riqueza patrimonial, artística y gastronómica de cada municipio donde se celebra.

Tras las pruebas disputadas en Fombellida, Matilla de los Caños, Torrecilla de la Orden y Castroponce de Valderaduey, llegó el turno de Torrelobatón, que había fijado en su castillo, el punto de salida y meta. A las 11 de la mañana, un total de 296 corredores, 120 de categorías inferiores, que habían retirado su dorsal, se daban cita en las inmediaciones de la fortaleza para completar los 5.518 metros en un circuito con importantes repechos y cuestas y que daba dos vueltas al casco urbano.

Natividad Casares, alcaldesa de Torrelobatón, fue la encargada de realizar el disparo de salida en la prueba grande. Se mostró ilusionada por la celebración de esta jornada deportiva y festiva «que el pueblo llevaba muchos años esperando». El club Giralda Sport, de reciente creación, demostró su jerarquía al hacer pleno con los tres primeros puestos de la general. Rubén Sánchez fue dominando prácticamente toda la carrera, y a falta de medio kilómetro para la meta, su compañero de equipo Juan José Buena apretó a fondo el acelerador para acabar entrando en primera posición. Ambos compartieron el mismo crono de 18:36 y un gran trabajo en equipo. El tercero en llegar a la meta fue su compañero el vallisoletano de Tudela de Duero, Oscar Fernández Giralda, que fue el ganador global en 2017 y que cumplió con un tiempo de 18:50. «Estamos muy satisfechos del resultado. Hemos dominado todas las pruebas. No somos rivales, sino que somos amigos y aquí se ha demostrado el buen trabajo que venimos haciendo», dijo Buena, vencedor de la Legua.

Rubén Sánchez, el más regular de esta XXIII edición del circuito, con dos primeros puestos y tres segundos, también atribuyó el mérito al trabajo conjunto. «A nivel personal es muy satisfactorio, pero más todavía, a nivel de equipo. Desde la primera legua en Fombellida vimos que teníamos posibilidades de hacer buen papel», explicó el corredor.

En cuanto a las féminas, Alicia Diago consiguió su quinta victoria consecutiva en Torrelobatón al entrar en meta en 21:43. Un pleno que le valió a la del Trotaventeños para alzarse con el premio global en el XXIII Circuito Mayte Martínez con una participación perfecta, éxito que adelanta, «le será difícil repetir en la próxima edición». Reconoció que la de ayer fue la legua «más dura» de todo el circuito y que se había «encontrado con muchas cuestas que no esperaba». El podio femenino se completó con Celia Garrido (Trotapinares), que entró a los 23:00 y Gloria Rodríguez (Kitroc Runner) con un tiempo de 23:59.

Los corredores locales también tuvieron una buena participación. El primero de los torreños en entrar en meta fue Juan Carlos Puerta Delgado, que cumplió el recorrido en 28:09. Tras finalizar la prueba absoluta se dio paso a las categorías inferiores, las más aplaudidas, y que se iniciaron con la salida efectuada por parte de Mayte Martínez. Los triunfadores fueron Jorge Manjarrés y Celia Asenjo (Racing) en la sub 16; Sergio García y Marta Briz (Atletaria Isaac Viciosa) en sub 14; Mario Vázquez (La Cistérniga) y Celia Castrillo, en sub 12, y Álvaro López Senovilla y Sara Robledo (Mayte Martínez), en sub 10.

La última prueba del circuito de este año, será recordada por ser la más dura, con cuestas que no permitían a los corredores mantener un ritmo uniforme. En la entrega de trofeos estuvieron presentes Natividad Casares, alcaldesa del municipio anfitrión, Luis Minguela, Diputado Provincial de Deportes, Mayte Martínez, madrina de la prueba, y alcaldes y autoridades de la comarca.