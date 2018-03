Jesús González y Alicia Diago, campeones en Dueñas

El viento y los atletas fueron los grandes protagonistas de la IX Media Maratón de Dueñas La Carrera del Canal, en la que se impusieron el leonés Jesús González y la palentina Alicia Diago. El regreso fue muy duro para todos los corredores, que se encontraron con mucho aire de cara y tuvieron que correr con el cansancio acumulado y contra los elementos. A pesar de todo, los ganadores disfrutaron de la carrera.

«Ha sido complicado porque he ido solo casi todo el camino. Me he escapado en el kilómetro 3 y he tenido que correr solo durante muchos metros. Se me ha hecho un poco duro en algunos momentos por culpa del viento que soplaba, pero los últimos kilómetros han sido estupendos porque me han traído casi en volandas», señalaba Jesús González segundos después de cruzar la meta.

El leonés había parado el crono en 1.15.14 para hacerse claramente con la victoria. Y es que el atleta del Cenador Rua Nova se encontró muy cómodo desde la salida, que tuvo que repetirse tras adelantarse varios corredores. Por detrás de Jesús González llegó el vallisoletano Javier Lozano (1.19.59), que supo medirse bien para superar los momentos complicados y poder subirse al segundo escalón del podio. Tercero fue José Antolín, que paró el crono en 1.20.16, a pocos segundos de la segundas plaza. El palentino aguantó bien los ataques de sus perseguidores, que llegaron muy cerca tras tirar con fuerza en la última subida.

En categoría femenina, la palentina Alicia Diago se hizo con la victoria gracias a un buen final (1.29.07). «Al final he hecho mejor tiempo de lo que esperaba porque el viento ha hecho que la prueba haya sido complicada para los corredores», señalaba la atleta al finalizar los 21 kilómetros y 97 metros. Alicia llegó claramente destacada, con más de tres minutos de ventaja sobre la burgalesa Marta Manso, segunda (1.32.53) y casi ocho minutos sobre la tercera (1.37.21), Pilar Mahamud. Ellas coparon el podio femenino.

La carrera, que transitó por las calles de Dueñas y al lado del Canal reunió a casi 150 corredores, que disfrutaron de la soleada, aunque fría, mañana palentina. Dueñas se confirma así como una de las citas importantes dentro del calendario de las medias maratones que se corren en Castilla y León.