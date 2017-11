ATLETISMO Ana Isabel Alonso, a volver a hacer historia Ana Isabel Alonso calienta antes de un entrenamiento en el Campo de la Juventud. / MARTA MORAS La atleta palentina intentará rebajar la marca de mayores de 50 años en el maratón de San Sebastián ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Jueves, 23 noviembre 2017, 10:54

Corría el 15 de octubre de 1995 y Ana Isabel Alonso entraba en Anoeta con la vista puesta en la meta y en el reloj, que anunciaba a la palentina que estaba a punto de batir el récord del maratón de San Sebastián. Entró desencajada pero feliz y se fundió en un abrazo con su entrenador, Santiago de la Parte, nada más cruzar la línea de meta. Había parado el cronómetro en 2h26m51s, después de recorrer 42.195 metros. El sensacional tiempo de la atleta de Villaherreros, logrado hace 22 años, sigue vigente a día de hoy, manteniendo el récord de la prueba donostiarra.

«Afronto el reto con mucha ilusión y motivación y si no lo consigo, lo seguiré intentando»

«Me acuerdo de ese día como si hubiera sido ayer. Recuerdo el día anterior a la prueba calentando en el hotel, todo lo que sufrí durante el recorrido, la moto que me acompañó todo el tiempo y cuando crucé la línea de meta. Se me pone la carne de gallina al recordarlo», rememora Ana Isabel Alonso.

Pero aquí no termina la proeza de la palentina, que en 72 horas estará de nuevo recorriendo con sus zancadas las calles de San Sebastián, con el objetivo de grabar su nombre en otro récord de la prueba vasca. En la cuadragésima edición del maratón de San Sebastián, Ana Isabel Alonso buscará batir el récord nacional de mayores de 50 años, que está fijada en 2h52m02s y pertenece a Aurora Pérez, que lo logró en la prueba veneciana.

Ana Isabel Alonso cruza la línea de meta en el Maratón de San Sebastián de 1995. / USOZ J

Para lograr ese tiempo, tiene que mantener un ritmo medio por kilómetro de 4 minutos y 6 segundos. Y para añadir más dificultad al reto de la palentina, cabe añadir que la fondista madrileña logró la marca italiana con 50 años, mientras que la de Villaherreros se calzará este domingo las zapatillas de deporte con 56 años y un objetivo en el horizonte.

«Estoy haciendo lo que siempre me ha gustado hacer, que es correr, es muy importante para mí»

«Afronto la prueba con mucha ilusión y motivación. Estoy haciendo lo que siempre me ha gustado hacer, correr, y es un reto importante para mí. Tenía muchas ganas de saber si podía recuperar el estado de forma, la lucha, la constancia y la entrega», reconoce Ana Isabel Alonso, con orgullo.

Para llegar de la mejor forma posible a la cita del domingo, lleva cuatro meses entrenando, bajando marcas, subiendo el ritmo de la carrera y visionando el objetivo día tras día. Paco Villameriel, con el que ha estado entrenando todo este tiempo, correrá con ella en San Sebastián, aunque por problemas físicos no cree que pueda acompañar a Ana Isabel Alonso hasta la línea de meta.

«Si no está Paco conmigo hasta el final, estarán otros compañeros con los que he estado entrenando como Luis Ángel García», señala.

La corredora palentina Ana Isabel Alonso nunca ha recorrido este nuevo circuito del Maratón de San Sebastián, ya que ha variado su recorrido de aquel mítico año 1995. «Ahora se dan dos vueltas pero también es plano, tengo ganas de que llegue ya el domingo», afirma con entusiasmo.

La mejor maratoniana española de todos los tiempos sabe que no puede superar los 10.322 segundos entre la línea de salida y la de meta de la prueba donostiarra. «Si no lo consigo en San Sebastián, lo seguiré intentando hasta que lo logre. No tengo prisa», señala. No tiene prisa, pero sí fuerza de voluntad y perseverancia para parar el cronómetro en el tiempo establecido.