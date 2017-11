ATLETISMO Ana Isabel Alonso, sin récord pero con la moral intacta Ana Isabel Alonso, durante el homenaje que le hicieron en el Maratón de San Sebastián. / JOSÉ MARI LÓPEZ La atleta palentina no consigue rebajar la marca de mayores de 50 años en el Maratón de San Sebastián LÍA Z. LORENZO PALENCIA Lunes, 27 noviembre 2017, 12:04

El maratón es la prueba que pone a prueba la resistencia de los atletas más duros. No solo el aguante físico, también la fortaleza psicológica. 42 kilómetros y 195 metros dan para muchos momentos difíciles, a muchas tentaciones de retirarse, sobre todo cuando el cuerpo no responde como esperas. Lo sabe bien Ana Isabel Alonso, que ayer se puso las zapatillas para intentar batir el récord de mayores de 50 años en el Maratón de San Sebastián.

Una tentativa que no salió bien. «No ha podido ser. Hay días que no te encuentras tan bien como esperabas y te toca sufrir. Pero no estoy decepcionada para nada, ya que esto forma parte de correr un maratón, esa sensación de que has dado lo mejor de ti misma aunque no hayas logrado el objetivo», aseguraba la atleta palentina pocas horas después e cruzar la meta. Porque Ana Isabel Alonso paró el crono en 3.14.34, con un ritmo de 4.37 el kilómetro. Un buen registro, que hace que se plantee volver a intentarlo en tres meses, en el Maratón de Sevilla. Y eso que se ríe al oír ser preguntada por esa posibilidad. «Cuando acabas un maratón, nunca te planteas la siguiente», comenta con una pequeña carcajada. Pero enseguida recupera la compostura para decir que sí que está dispuesta a mantener el entrenamiento y hacer ese segundo asalto a la marca para mayores de 50 años. «Si que voy a intentarlo otra vez en Sevilla. He tenido unos problemas físicos en los últimos meses que me han impedido entrenar con normalidad, pero ahora ya parece que estoy recuperada. Lo más importante para seguir corriendo es la ilusión y yo la tengo intacta», afirma la palentina.

Ana Isabel Alonso ha seguido la tendencia de la carrera, ya que los atletas han hecho una primera parte más rápida y han ido cediendo en los parciales según pasaban los kilómetros y los músculos empezaban a acusar el cansancio. Resulta paradójico que los mejores tiempos por kilómetro hayan llegado bajo la intensa lluvia y, sin embargo, la prueba se haya frenado cuando ha salida el sol en la segunda mitad del maratón. El tiempo parecía perfecto, ya que la temperatura era la correcta, con el cielo ya totalmente despejado. «Me ha costado terminar. He tenido un bajón y he frenado para poder terminar, ya que las piernas no me respondían como esperaba», explicaba la atleta palentina tras recuperar fuerzas.

Durante los últimos cuatro meses, Ana Isabel Alonso ha estado entrenando para llegar en la mejor forma posible a San Sebastián tras sus problemas físicos. Pero los maratonianos están hechos de otra pasta, una más dura que la del resto de atletas. Por eso la palentina ya piensa en Sevilla y en correr de nuevo esos 42.195 metros en busca del récord que se le ha resistido por las calles donostiarras.

