Husillos: «Estuve a punto de no competir por las condiciones de la pista» Óscar Husillos, antes de empezar la final de 400 metros lisos. / RFEA El velocista palentino, que recibió la medalla con su apellido grabado con una falta (sin H), acudirá al Mundial como primer clasificado ÁLVARO MUÑOZ Palencia Lunes, 24 julio 2017, 23:09

Con la mente ya en el Mundial de atletismo de Londres (del 4 al 13 de agosto), llegó a ayer a Palencia el flamante campeón de España de 400 metros lisos, Óscar Husillos, que estuvo a punto de no disputar la prueba por la tormenta eléctrica que sacudió Barcelona la tarde del pasado domingo. Como anécdota, en el podio, la organización le entregó la medalla de oro con una falta de ortografía, su apellido sin H.

–¿Ha asimilado ya el título nacional?

–Sí. En el momento que entré en meta ya sabía que era campeón de España. No estoy del todo contento, porque me hubiera gustado bajar un poco más la marca que hice (45:42). En la semifinal forcé lo menos posible para estar lo menos cansado en la final, en la que me encontré mejor que Lucas Búa (segundo clasificado).

–¿Cómo le afectó el retraso de la prueba?

–Tuvimos una hora de retraso por la tormenta eléctrica antes de comenzar los 400 metros lisos, incluso un rayo cayó en el pararrayos del estadio y fundió los focos. Tanto Lucas Búa y yo no estábamos muy motivados para competir en esas condiciones. Hubo un momento en el que pensé en no correr, porque llevábamos mucho tiempo sentados y eso podía repercutir en posibles lesiones o unas simples molestias. No nos la podíamos jugar con un Mundial a la vuelta de la esquina. Afortunadamente, el día mejoró y la lluvia y el aire desaparecieron y me salió una carrera francamente buena.

–Tras el parón por los problemas meteorológicos. ¿La organización no os dejó tiempo para volver a calentar?

–Tuvimos diez minutos en pista antes de volver a salir a competir y más tarde en la zona de llamadas aprovechamos para echarnos un poco de crema calentadora. Hicimos lo mínimo para calentar, un par de progresiones y poco más.

–Y ahora con la mente puesta en el mundial de Londres...

–No sé que día viajaremos a Londres, pero en principio compito el 5 de agosto. El objetivo para este primer mundial va a ser coger experiencia para próximos campeonatos y sentirme cómodo a la hora de competir con otros rivales.

–La representación española en Londres es de cuatro atletas por los relevos, pero solo tres velocistas compiten en la modalidad individual. ¿Sería una decepción no estar entre los elegidos?

–El seleccionador ya me ha dicho que estoy en la lista como primer clasificado. He sido campeón de España y he llegado a la mínima requerida, por lo que puedo decir que he cumplido con los requisitos.

–¿Qué preparación va a llevar a cabo estos días para el Mundial?

–Voy a seguir con el planteamiento de todo el mes. Es muy importante el descanso diario. Seguiré con el entrenamiento de las mañanas y escucharé, como siempre, los consejos de mi preparador Luis Ángel.