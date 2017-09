Triatlón Los hermanos Izquierdo suben al podio en Pampliega-Villazopeque Más de 130 corredores tomaron parte en la penúltima cita del ránking regional EL NORTE Valladolid Martes, 12 septiembre 2017, 13:00

La temporada de triatlón va llegando a su fin con la disputa de la penúltima cita del ránking regional de este deporte en Castilla y León, la III edición del Triatlón que se dirime entre las localidades burgalesas de Pampliega y Villazopeque. En esta ocasión la prueba contó con más de 130 deportistas entre las competiciones absoluta y de promoción que tuvieron como principales protagonistas a los ganadores, la vallisoletana Silvia González (Cidade de Lugo) (1.28:39) así como el balear afincado en Logroño Emilio Monagas (Trisport) (1.12:59). Mientras que la prueba de promoción fue para Susana Barajas (1.29:10) y para José Rodríguez (1.04:37). Cabe destacar la actuación de los hermanos sorianos Jaime Izquierdo, segundo, y Alfonso Izquierdo, tercero, ambos del Deporama Triatlón Soriano Joven In, en la prueba absoluta.

La prueba se disputó sobre una distancia de 750 metros de natación, 23 kilómetros de ciclismo de carretera y cinco kilómetros de carrera a pie. No obstante, en esta ocasión, como novedad, el parcial ciclista no permitió la disputa de la prueba con ‘drafting’, es decir, que no estaba permitido ir a rueda de otros triatletas. Por su parte, los participantes de la distancia de promoción, nadaron 300 metros, pedalearon 23 kilómetros y corrieron tres kilómetros.

Los primeros 750 metros fueron dominados por Unai Zabala, joven triatleta que demostró su buen hacer en el agua al salir marcando el mejor registro, eso sí, con un margen de apenas 12 segundos sobre el soriano Jaime Izquierdo. El tercer hombre en tomar tierra sería Alejandro Alda, que cedería otros 12 segundos más.

Las ventajas se antojaban muy pequeñas, sobre todo cuando quedaban 23 kilómetros por delante en el que el no poder ir a rueda iba a beneficiar a los mejores rodadores. Y entre ellos, siempre suele estar Emilio Monagas, que inició su remontada particular para colocarse al frente de la carrera con un colchón más que suficiente para tener la carrera asegurada. El segundo mejor tiempo lo obtuvo Jaime Izquierdo, que está en uno de sus mejores momentos de la campaña, mientras que Unai Zabala se mantenía en tercer lugar.

Restaban los últimos cinco kilómetros, con Monagas fuera del alcance de sus rivales. También Jaime Izquierdo tenía la segunda posición bien encaminada, por lo que era la tercera plaza la que se presentaba con un mayor número de aspirantes, siendo el joven soriano Alfonso Izquierdo, hermano de Jaime, quien tras marcar el mejor tiempo en el último parcial subía al cajón.

Por parte femenina, Silvia Gónzález fue la ganadora, no sin dificultad, ya que María Gómez, triatleta riojana, le obligó a exprimirse a fondo en el desarrollo de la prueba.

El primer sector sería vallisoletano, aunque en este caso para Aurora Sainz, del Parquesol. Su superioridad fue notable en este segmento, ya que lograba más de 50 segundos de renta sobre Ainara Bustamante y apenas unos segundos más sobre González.

Con el paso de los kilómetros sobre ruedas, el decorado de la cita femenina iba a cambiar notablemente, con María Gómez, toda una especialista sobre ruedas, imponiendo su ritmo para colocarse en cabeza de carrera. Por detrás, Sainz perdía comba, siendo Silvia la triatleta que mejor iba a aguantar el ritmo, logrando a menos de un minuto de diferencia de su predecesora.

Quedaba un último cartucho, el segmento atlético, y en él se pudo ver como la vallisoletana del Cidade de Lugo Fluvial guardaba un as en la manga. Su ritmo y sus sensaciones fueron las mejores del parcial, alcanzando a Gómez y logrando escaparse en solitario para ganar la prueba. Gómez, eso sí, se haría con la segunda plaza, mientras que Aurora Sainz sería tercera.

En cuanto a la cita por equipos fue para el Uno Publicidad Tragaleguas burgalés.