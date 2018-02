«Estamos haciendo un gran trabajo y eso me da confianza» Javi Guerra, durante un entrenamiento. / Antonio de Torre El atleta segoviano, que realizó una de sus mejores carreras en Granollers, llegará en un buen momento al campeonato de España de maratón en Sevilla FERNANDO ARCONADA Segovia Domingo, 11 febrero 2018, 22:15

Una hora, un minuto y 38 segundos (1h. 01:38). Es el sensacional tiempo que logró el atleta segoviano Javi Guerra en la Media Maratón de Granollers. Un tiempo ya de por sí significativo en la distancia, pero que además supone la octava mejor marca española de todos los tiempos y un nuevo récord de Castilla y León. Y terminó en la tercera posición, codeándose con los atletas africanos. El trabajo y sacrificio de todos y cada uno de los entrenamientos tuvo su recompensa en un lugar, Granollers, de gratos recuerdos para el segoviano.

«Ha sido una de mis mejores competiciones. Salí con el grupo de keniatas, bastante refugiado y sabiendo que el ritmo iba a ser alto a medida que fueron pasando los kilómetros; era la baza que tenía», comentó el segoviano. «En el kilómetro 10 ya íbamos solo cuatro atletas, pero mis sensaciones eran muy buenas, y conociendo que la segunda parte era más favorable, mi mente solo pensaba en aguantar lo máximo posible. A falta de cinco kilómetros ya me quedé acompañado de un atleta keniata y entre los dos avivamos más el ritmo en los dos últimos kilómetros».

No le vinieron mal tampoco las condiciones climatológicas en las que se desarrolló la prueba. Supo adaptarse a la perfección. «Ocho grados, poco viento, cielo nublado... buenas condiciones para las pruebas de fondo. Para los africanos seguro que no fue tan buena porque a ellos les gusta más el calor».

En cualquier caso, al margen del tiempo, no resulta sencillo estar a la altura de los atletas africanos, grandes dominadores de estas distancias. «Puede que el tipo de circuito hizo que me adaptara muy bien porque los primeros diez kilómetros son hacia arriba y eso hace que el ritmo no sea tan frenético. Estoy muy contento de haber peleado cara a cara con ellos», dijo.

Bajó su marca personal de forma considerable. «Por los entrenamientos que estaba realizando las últimas semanas sabía que podía mejorar mi marca, estaba listo para una carrera así, mis sensaciones eran muy buenas. Sabía que podía bajarla, pero si te soy sincero, no hasta el nivel de superarla tan ampliamente. Es bonito y reconfortante. Esto demuestra que se está haciendo un gran trabajo y me da mucha confianza para la maratón», comentó Javi Guerra.

Su segundo parcial fue espectacular. 28:36. Estratosférico. «Como ya he comentado, la segunda parte de la carrera fue más favorable y eso ayudó mucho a que lograra ese registro. Además, al no hacer viento, las condiciones fueron muy buenas. Me encontré con mucha fuerza en la parte final».

El resultado, esa octava mejor tiempo española de todos los tiempos. Se dice bien y pronto. «Estoy muy contento y orgulloso porque estar entre las diez mejores marcas españolas en la prueba de media maratón es algo muy complicado. Hay nombres ilustres como Roncero, Fiz, Juzdado o mi entrenador, Antonio Serrano», dijo.

Precisamente su entrenador está muy contento de la evolución de su discípulo. «Este año hemos aumentado el volumen de kilómetros en series con recuperaciones más activas. Lo he asimilado muy bien y he conseguido obtener una gran mejora. Ahora tenemos que rematar en la maratón de Sevilla».

Además de los equipos de fútbol, el atletismo también ha sufrido las inclemencias del tiempo en estos días pasados, creando más de una dificultad a los atletas, también a Javi Guerra que entra ya en los días decisivos para afrontar su próxima gran cita, el campeonato de España de maratón que tendrá lugar el día 25 en Sevilla, cita en la que el segoviano es el favorito. «De hecho, tuve que marchar a Madrid para entrenar con normalidad, gracias a la hospitalidad de mi amigo Javi Bermejo y su novia Bárbara, que me lo han puesto más fácil».