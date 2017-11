Atletismo Gonzalo Cantero y Alicia Diago ganan el XXVI Cros Ciudad de Dueñas Varios atletas masculinos durante su paso por la primera vuelta del circuito. / M. M. El vencedor de la categoría masculina mantuvo un bonito duelo con el marroquí Lhadib Zahraoui LÍA Z. LORENZO Dueñas (Palencia) Sábado, 25 noviembre 2017, 19:58

El XXVI Cros Ciudad de Dueñas vivió una edición muy emocionante, con cientos de participantes y una interesante pelea sobre la tierra de la localidad palentina. Las chicas abrieron la mañana con un nombre propio, Alicia Diago, la gran dominadora de la prueba desde los primeros metros. La atleta encabezó el cros desde el principio, con un ritmo imposible para sus perseguidoras, que no eran capaces de responder a la cadencia que impuso Alicia Diago, que no bajó la intensidad hasta que cruzó la línea de meta. Por detrás llegó Lucía Santos, que supo plantear una carrera muy inteligente, ya que no se cebó en los primeros metros y aprovechó la última vuelta para adelantar a las corredoras que no habían sabido administrar la distancia. La tercera en llegar fue Esther Gómez González, que aguantó muy bien para asegurar la medalla de bronce.

Si Alicia Diago tiranizó la categoría femenina, en masculino se vivió uno de los duelos más bonitos de los últimos años. Lo protagonizaron Gonzalo Cantero y Lhadib Zahraoui. El marroquí quiso romper la carrera en la primera vuelta del circuito de 7.600 metros que tenían que completar los chicos. Gonzalo Cantero se puso a la cabeza del grupo perseguidor y atacó en los primeros metros de la segunda vuelta para dar alcance a su rival. Desde ese momento, la victoria se jugó entre los dos corredores, que dieron un espectáculo digno del XXVI Cros Ciudad de Dueñas. Lhadib Zahraoui intentó soltar al atleta palentino, que aguantó una y otra vez los ataques del marroquí. Ambos llegaron juntos a los últimos cuatrocientos metros, cuando los dos lanzaron su esprint. Parecía que Lhadib Zahraoui iba a adelantar a Cantero en la última curva, pero el de Carrión aguantó el ataque por dentro de Zahraoui para llegar con menos de un metro de ventaja a la meta. Gonzalo se alzó con el oro, mientras que el atleta marroquí tuvo que conformarse con la plata. Pero los dos hicieron disfrutar a los cientos de aficionados que se habían dado cita para ver el cros. El tercero en el podio fue Juan Jose Buena, que atacó en los últimos metros para deshacerse de los atletas que le acompañaban en el grupo perseguidor. Desde luego, la categoría masculina mantuvo la emoción hasta la línea de meta.

Antes de que los sénior tomaran la tierra de Dueñas, los más pequeños, desde los prebenjamines hasta los cadetes, demostraron que el cros tiene el futuro asegurado en tierras palentinas.