Triatlón La Federación hace público el calendario regional de pruebas para menores Serán 19 carreras, que se celebrarán entre el 7 de enero y el 28 de octubre EL NORTE Valladolid Martes, 2 enero 2018, 17:49

Por segundo año consecutivo, la Federación de Triatlón de Castilla y León presenta el Circuito de triatlón regional para menores con el objetivo de promover la práctica deportiva entre los más jóvenes de la Comunidad autónoma y en concreto, para el desarrollo de este deporte olímpico. Gracias a esta iniciativa, se pretende facilitar el ámbito competitivo a aquellos jóvenes deportistas que quieran probar esta modalidad que aglutina tres disciplinas básicas como son el atletismo, la natación y el ciclismo, motivos por los que se antoja como un deporte perfecto para los más pequeños ya que les permite desarrollar cualidades imprescindibles y básicas para su desarrollo físico. Pues bien, en el Circuito 2018, podrán obtener puntos en cada una de las 19 pruebas seleccionadas para ellos.

Debido al intenso crecimiento del triatlón en los últimos años, se hace cada vez más necesario la organización de pruebas de menores, que en este caso, configuren un calendario competitivo exclusivo para los pequeños. En esta ocasión serán 19 pruebas que se dirimirán entre el 7 de enero y el 28 de octubre, con paradas en la mayoría de provincias de la región. La primera de ellas será el domingo 7 de enero en Fuentespina (Burgos) a escasos kilómetros de Aranda de Duero, en el duatlón de Reyes que comenzará a partir de las 11.30 horas y cuya inscripción está abierta de forma gratuita.

De esta forma, cada una de las diferentes citas del calendario de menores puntuará para confeccionar el ránking regional de las categorías alevín (nacidos en 2006-2007), infantil (2004-2005) y cadete 2001-2002-2003). Aunque en las competiciones pueden participar todos los niños que lo deseen y formalicen su inscripción, en el ránking solo puntuarán los que se inscriban como deportistas federados y habrá clasificaciones independientes para categoría masculina y femenina. Las inscripciones de las pruebas se formalizarán a través de la web: www.triatloncastillayleon.com

Un aspecto importante es que las pruebas que acogen Campeonatos de Castilla y León de las diferentes modalidades, cinco en 2018, puntuarán doble, de forma que se enfatiza su trascendencia. También puntuarán más las citas de mayor trascendencia seleccionadas por los técnicos y que se pueden consultar en la web oficial. Una de las novedades de este año es la creación de una categoría clasificatoria por equipos, si bien para puntuar en la clasificación colectiva el club deberá estar federado en la región y tener un entrenador con licencia en vigor con la Federación de Triatlón de Castilla y León.

Cabe destacar que entre las diferentes citas del calendario regional hay triatlones, duatlones y acuatlones, con lo que se busca que los deportistas puedan conocer y disfrutar de las diferentes variantes y modalidades con las que cuenta este deporte olímpico, tanto en la modalidad de carretera como en la de bicicleta de montaña. En cada cita se irán repartiendo puntos, sumando una mayor cantidad el deportista que haya logrado un mejor resultado. No obstante, no se trata de premiar al mejor clasificado, si no a los triatletas que gozan de una mayor regularidad y una mayor asiduidad a las competiciones.

En cuanto a los premios, se entregará un trofeo y un lote de material deportivo a los primeros clasificados femenino y masculino del circuito en las categorías alevín, infantil y cadete. Los premios se entregarán en la gala de Triatlón de la Federación autonómica que habitualmente se celebra en el mes de diciembre.

Seis citas en Valladolid

La provincia de Valladolid contará con seis citas de este circuito en 2018, siendo la que organizará un mayor volumen en toda la región. La primera será el 27 de enero en Río Esgueva, seguida del Duatlón de Arroyo de la Encomienda del 18 de marzo, el Acuatlón de La Victoria del 15 de abril, el Acuatlón de Río Esgueva del 10 de junio, el Triatlón de Valbuena del 22 de septiembre y por último, el Duatlón Cross de Promoción del Pinar de Antequera del 28 de octubre.