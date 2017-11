San Silvestre La Federación considera «inviable» el recorrido propuesto por el alcalde El alcalde Óscar Puente, a la izquierda, en la entrega de premios de la V San Silvestre, / H. Sastre El primer edil quiere llevar la San Silvestre a la ribera del Pisuerga y la Federación confía en encontrar otra alternativa MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Viernes, 24 noviembre 2017, 22:30

El alcalde Óscar Puente sigue en sus trece de cercenar la VI San Silvestre de Valladolid. Considera que esta carrera, que con tan buen ánimo impulsó el pasado año, ya no reúne los requisitos en la edición presente. Para el edil, el corte de tráfico de una parte del centro de la ciudad durante las primeras horas de la mañana del sábado día 30 de diciembre es motivo más que justificado para impedir la carrera. «Hemos ofrecido a los organizadores una ruta alternativa, pero parece que no les encaja. Este recorrido transcurriría fundamentalmente por las riberas del Pisuerga y no nos obligaría a cortar el puente de Poniente ni el resto de las calles del centro. Pero parece que no lo ven. Les vamos a comunicar que no hay autorización para el horario y el trazado que han planteado. Si ellos lo reconsideran y plantean una alternativa viable, se hará. Si no es así, la decisión del Ayuntamiento es clara. Tenemos que ponderar todos los intereses», señaló.

Ciertamente el alcalde se comunicó a través del whatsapp con la Federación Territorial para ofrecer un recorrido que es a todas luces «inviable» para los organizadores ya que consideran que es «peligroso, con curvas imposibles y zonas por donde no caben más allá de cuatro o cinco personas, y estamos hablando de una carrera que reunirá a más de 4.000 vallisoletanos. Los accesos para ambulancias y emergencias son muy complicados, se cruzarían los más rápidos con los más lentos y además sería una carrera que perdería el carácter urbano que tiene toda San Silvestre».

Desde la Federación Territorial, a través de su presidente Gerardo García Alaguero, pretenden sentarse con los afectados, tanto el comercio como el propio consistorio, para considerar todas las posiblidades, ya que están dispuestos a modificar los horarios adelantando incluso a las 10:00 de la mañana la hora de la carrera absoluta. Incluso podrían modificar el recorrido si el Ayuntamiento, a través de su alcalde, señalase cuáles son las zonas más o menos afectadas en el caso del cierre al tráfico durante apenas tres horas, en una mañana de sábado.

Por su parte, desde dentro del propio Ayuntamiento, el concejal de Deportes, Alberto Bustos, afirma que desde la Fundación Municipal de Deportes se informó positivamente sobre los aspectos deportivos de la carrera. Además señala que en cuanto al permiso de ocupación de vía pública, es un acto administrativo que suele concederse con muy poca antelación al día de la carrera, por lo que los eventos, ya sean deportivos, culturales o festivos, se anuncian y publicitan a expensas de ajustar los aspectos técnicos y burocráticos. En esta ocasión, resalta Alberto Bustos, «la denegación del permiso no se hace por motivos deportivos o de gestión, sino porque los que deben concederlo consideran que puede entrar en colisión con otros intereses, en este caso el sector del comercio».

En este sentido, Óscar Puente se limitó a declarar que «los comerciantes también piensan en su negocio, pero yo tengo que pensar en el interés de todos. No podemos exigir más sacrificios a los comerciantes cuando no tenemos más remedio que cortar el tráfico por la contaminación, cosa que seguiremos haciendo siempre que sea necesario, pero no se puede cortar el centro por capricho».

Ante esta posición tan drástica y poco dialogante del alcalde, la Federación Territorial aún no tira la toalla y confía en encontrar alguna solución para evitar que los casi 5.000 vallisoletanos que desean participar en esta carrera popular vean frustradas sus expectativas.

Una de las posibles soluciones sería pactar un recorrido que aunase el carácter urbano por calles del centro, restringiendo al mínimo posible el impacto en el tráfico rodado que tanto preocupa a los comerciantes.

Otra opción que plantean desde la Federación Territorial sería cambiar, exclusivamente por este año, las fechas del Cros de las Doce Uvas de la Rondilla, que pasaría a celebrarse el sábado, y dejar el domingo para la San Silvestre, si bien quizás el domingo 31 también sea laborable para el comercio, por lo que, en principio, persistiría el problema, al margen de la disponibilidad de la tradicional carrera de la Rondilla, que lleva 31 años disputándose el último día del año.

Una tercera opción sería plantear la San Silvestre para el mismo día 31 por la tarde, como suelen disputarse en otras ciudades.

Por ahora, el alcalde ha dado su ultimátum a la carrera con su recorrido alternativo que desde la Federación Territorial consideran inviable, ofreciendo otras variantes y sobre todo capacidad de negociación para encontrar un acuerdo que permita celebrar la San Silvestre 2017, antes de que el edil confirme por escrito su negativa.